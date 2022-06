Euro-Bund Future: Erste Welle durch

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Beim Euro-Bund Future hat sich in der abgelaufenen Handelswoche eine klare Trendwende im Bereich von 140 EUR eingestellt, bislang reichten die Zugewinne auf 149 EUR aufwärts. Dies dürfte jedoch nur der erste Teil einer komplexeren Erholungsbewegung gewesen sein, nach technischen Maßstäbe ist noch Luft nach oben.

Seit Auflösung einer äußerst langwierigen Seitwärtsspanne zwischen 167,50 und 179,62 Euro Ende Januar dieses Jahres zur Unterseite, kam es erwartungsgemäß zu einem Verkaufssignal, vorläufige Ziele waren im Bereich zwischen 156,22 und 157,33 Euro für das Barometer angesiedelt. Nach einem missglückten Stabilisierungsversuch an dieser Stelle drückten Verkäufer weiter aufs Gas, am Ende markierte der Euro-Bund Future bei 140,67 Euro seinen vorläufigen Tiefstkurs in diesem Jahr. In der abgelaufenen Handelswoche entschlossen sich Bullen wieder in Erscheinung zu treten und brachten dynamische Kursgewinne an glatt 149,00 Euro hervor. Damit aber nicht genug, nach technischen Maßstäben fällt jede Kursbewegung mindestens dreiwellig aus, sodass noch eine zweite Kaufwelle fehlt.

Rücksetzer interessant für Long-Einstieg

Die Tageskerze vom Freitag mahnt zu erhöhter Vorsicht, ein Doji könnte auf eine temporäre Abwärtsphase beim Euro-Bund Future hindeuten. Ziele wären in diesem Fall bei 146,21 sowie im Bereich von 144,45 Euro angesiedelt, wo es sich lohnen dürfte bei einer sich abzeichnenden Stabilisierung ein Long-Investment mit Zielen im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 151,02 und darüber am Horizontalwiderstand gelegen um 157,33 Euro einzugehen. Das ganze Spektakel dürfte sich allerdings lediglich im Rahmen einer Konsolidierung abspielen, sämtliche Abwärtstrendverläufe blieben auch hierdurch noch unberührt. Ein eindeutig bärisches Szenario würde sich für den Future unterhalb von 140,67 Euro ergeben, Abschläge auf 138,05 und darunter 136,39 Euro kämen dann nicht mehr überraschend.

Euro-Bund Future (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

149,00 // 149,92 // 151,02 // 153,48 Euro

Unterstützungen:

146,91 // 145,36 // 143,40 // 142,29 Euro



Fazit

Um möglichst von einer langen Wegstrecke beim Euro-Bund Future zu den Zielen zunächst am EMA 50 bei 151,02 und darüber am Horizontalwiderstand von 156,22 Euro zu profitieren, würde es sich lohnen auf einem tieferen Niveau das Barometer abzufischen. Vom aktuellen Kursniveau aus könnte beispielsweise durch ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DW3G7L eine Renditechance von 165 Prozent erzielt werden, an den vorgestellten Kaufmarken entsprechend mehr. Orientierungshalber ergeben sich Kursziele im Schein bei 8,05 und 13,25 Euro, sollte der Euro Bund-Future die Long-Idee vollständig umsetzen. Das Risiko liegt jedoch bei den Käufern, noch immer sind sämtliche Abwärtstrendverläufe intakt!

Strategie für steigende Kurse



WKN:

DW3G7L

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

4,97 – 4,98 Euro

Emittent:

DZ Bank

Basispreis:

142,77 Euro

Basiswert:

Euro-Bund Future

KO-Schwelle:

142,77 Euro

akt. Kurs Basiswert:

147,94 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

13,25 Euro

Hebel:

29,7

Kurschance:

+ 165 Prozent

Quelle: DZ Bank



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.