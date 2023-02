Euro Bund-Future: Chance auf Doppelboden

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Euro Bund-Future schwankt seit Ende September letzten Jahres wild auf und ab und lässt auf den ersten Blick keine richtige Richtung erkennen. Derart wilde Kursmuster kommen allerdings häufig in Trendwechselphasen vor, die auch hier vorliegen könnte. Dabei setzt sich ein potenzielles Umkehrmuster zusehends durch, noch etwas Geduld müssen Anleger allerdings noch aufbringen.

Nach dem tiefen Fall des Euro Bund-Futures von der einstigen Hürde um 179,62 Euro auf einen Tiefstand von 132,60 Euro Anfang dieses Jahres endete die steile Abwärtsbewegung, stattdessen setzt eine volatile Seitwärtsbewegung zwischen 132,60 und grob 143,18 Euro ein. Diese besteht bereits seit Ende September 2022 und sieht zudem ziemlich zerpflückt aus. Ein etwas schärferer Blick zeigt zunächst mit den aktuellen und den Vorwochentiefs auf einer sehr kurzen Zeitebene einen potenziellen Doppelboden im Bereich von 135,59 Euro auf. Zusammen mit den Kursausschlägen aus Oktober letzten Jahres auf 134,02 Euro könnte sich durchaus eine größere inverse SKS-Formation durchsetzen. Noch allerdings ist der aktuelle Handelsbereich als neutral zu bewerten, auch gehen hieraus noch keine nachhaltigen Impulse hervor.

Anzeichen auf größere Trendwende

Sollte sich der junge Doppelboden im Bereich der aktuellen Wochentiefs durchsetzen und der Euro Bund-Future wieder über 136,75 Euro anspringen, wäre dies ein erstes Zeichen auf eine zwischengeschaltete Erholung an 137,38 und darüber in den Bereich von 138,60 Euro. Größere Anzeichen auf einen Bodenbildungsprozess würde dagegen erst ein Kurssprung über 140,73 Euro liefern. In diesem Szenario könnten dann Zugewinne an 143,18 Euro bevorstehen. Aber erst über diesem Niveau würde die inverse SKS-Formation deutlichen Auftrieb erhalten und eine mittelfristige Trendwende herbeiführen können. Unterhalb der aktuellen Wochentiefs würden dagegen weitere Abschläge auf 134,99 Euro und darunter sogar 132,60 Euro drohen.

Euro Bund-Future (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 136,75 // 138,60 // 139,86 // 140,73 Euro Unterstützungen: 135,59 // 135,08 // 133,79 // 132,60 Euro

Fazit

Der noch sehr junge Doppelboden um 135,59 Euro sollte mindestens durch einen Kursanstieg über 136,75 Euro bestätigt werden. Dann würden die Chancen auf eine kleinere Rallye an 137,38 und 138,60 Euro merklich zunehmen. Ein erweitertes Ziel darüber könnte sogar um 140,73 Euro liegen. Um bestmöglich von diesen Szenarien zu profitieren, können sich Investoren beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DW8UT6 näher ansehen. Die vollständige Umsetzung der Handelsidee würde aus dem Stand heraus eine Renditechance von 170 Prozent beinhalten. Im Falle einer sofortigen Trendwende sollte eine Verlustbegrenzung das Niveau von vorläufig 135,40 Euro aber nicht überschreiten, hieraus würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs im Schein von 0,89 Euro ergeben. Noch allerdings dominiert ein mehrere Wochen anhaltender Abwärtstrend das Handelsgeschehen, weshalb die Risiken kurzfristig für Käufer erhöht sind.

Strategie für steigende Kurse WKN: DW8UT6

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,50 - 1,51 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 134,40 Euro

Basiswert: Euro Bund-Future KO-Schwelle: 134,40 Euro

akt. Kurs Basiswert: 136,00 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 4,09 Euro Hebel: 90,1

Kurschance: + 170 Prozent Quelle: DZ Bank

