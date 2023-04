Euro Bund-Future: Bullen greifen wieder an

Die Chancen auf einen nachhaltigen Ausbruch aus einem bullischen Keil hat sich der Euro Bund-Future nach wie vor nicht verspielt, ganz im Gegenteil, im gestrigen Handel haben Bullen wieder zugegriffen und versuchen einen erneuten Ausbruchsversuch. Im Erfolgsfall könnte dann endlich eine längere Erholungsbewegung einsetzen.

Nachdem Mitte März ein erster Ausbruchsversuch mit einem Verlaufshoch bei 140,30 Euro beim Euro Bund-Future und somit über dem bullischen Keil zustande gekommen war, knickt das Barometer nur wenig später wieder ein und begab sich in den vorliegenden Keil sowie den Bereich des EMA 50 abwärts. Nun aber scheint der Index erneut Anlauf zur Oberseite zu nehmen und versucht die vorliegende Formation endgültig zu überwinden, was mit der charttechnischen Auswertung vollkommen übereinstimmen würde. Zur Sicherheit sollten aber nachhaltige Wochenschlusskurse abgewartet werden, wünschenswert wäre auch ein signifikanter Anstieg des Handelsvolumens.

Gespanntes warten

Anzeichen auf einen erfolgreichen Ausbruch entstehen erst oberhalb von 138,00 Euro, in einem ersten Schritt dürfte dann der Widerstandsbereich um 140,30 Euro angesteuert werden. Ein erweitertes Ziel darüber ließe sich sogar an EMA 200 bei 141,58 und 142,87 Euro für den Euro Bund-Future ableiten. Rücksetzer unter 134,70 Euro würden dagegen die Konsolidierung klar ausdehnen, Abschläge auf 133,65 Euro und darunter sogar in den Bereich von 131,80 Euro blieben aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus.

Euro Bund-Future (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 137,49 // 138,00 // 139,01 // 140,30 Euro Unterstützungen: 136,37 // 135,39 // 134,70 // 133,33 Euro

Fazit

Sobald der Euro Bund-Future über 138,00 Euro ansteigt, würden sich die Anzeichen auf eine Rallyefortsetzung an 140,30, 141,58 und zuallerletzt 142,87 Euro deutlich verdichten. Hierzu könnte dann beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB4ETF Anwendung finden und wurde bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee eine Renditechance von 150 Prozent bereithalten. Ziel des Scheins läge am Ende bei 9,10 Euro, eine Verlustbegrenzung sollte aber das Niveau von 135,80 Euro allerdings nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs im Schein von 2,03 Euro ableiten. Als Anlagehorizont sind nur wenige Wochen zu veranschlagen, entsprechend engmaschig sollte der Basiswert betrachtet werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: MB4ETF

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,38 - 3,39 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 133,797 US-Dollar

Basiswert: Euro Bund-Future KO-Schwelle: 133,797 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 137,15 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 9,10 Euro Hebel: 40,5

Kurschance: + 150 Prozent Quelle: Morgan Stanley

