Euro Bund-Future: Bodenbildung gestartet?

Seit nunmehr Ende September hat die Abwärtsdynamik beim Euro Bund-Future sichtlich nachgelassen, ein mögliches Indiz für eine Bodenbildungsphase. Noch aber steht diese Entwicklung am Anfang, lässt aber auch gewissen Spielraum für Handelsansätze zu.

Nachdem der Euro Bund-Future (BuFu) von seinen Verlaufshochs aus Sommer 2019 und einem Stand von 179,62 Euro auf 134,02 Euro zurückgesetzt ist und damit einen Wertverlust von 26 Prozent erlitten hatte, zeichnet sich seit September letzten Jahres eine deutliche Stabilisierungsphase ab, die sich in einem etwas flacheren Abwärtstrend widerspiegelt. Ein nachhaltiger Boden geht hieraus noch nicht hervor, allerdings lassen die Kursgewinne allein aus dieser Woche aufhorchen. Zwar steht eine Bodenbildungsphase noch relativ am Anfang, liefert aber bereits erste kurzzeitige Handelsansätze auf der Oberseite. Außerdem sei noch angemerkt, dass sich der BuFu auf einem äußerst wichtigen Unterstützungsniveau aus den Jahren 2012/2013 aufhält.

Abwärtstrend intakt

Von den aktuellen Jahrestiefs bei 132,60 Euro ist in den vergangenen Tagen eine einwellige Erholungsbewegung hervorgegangen, aktuell pausiert das Barometer im Bereich von 136,15 Euro. Aus der weintechnischen Berechnung fehlt jedoch noch eine Aufwärtswelle und könnte demnächst in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 138,28 Euro heranreichen, rechnerisch wäre sogar ein Anstieg an 139,78 Euro möglich und würde sich für ein kurzzeitiges Long-Investment anbieten. Längerfristige Investoren müssen dagegen erst einen Kurssprung mindestens über 143,20 Euro abwarten. Dann könnte der Bereich zwischen 156,22 und 157,33 Euro als nächstes Ziel ausgerufen werden. An Volatilität dürfte es nicht mangeln, allerdings würden unterhalb von 132,60 Euro beim Euro Bund-Future weitere Abschläge auf 126,20 Euro drohen.

Euro Bund-Future (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

136,67 // 137,22 // 138,28 // 139,78 Euro

Unterstützungen:

135,81 // 135,08 // 133,79 // 132,60 Euro



Fazit

Aktuell ergeben sich nur sehr kurzzeitige Handelsansätze mit Zielen am EMA 50 bei 138,28 und darüber 139,78 Euro für den BuFu. Längerfristige Signale dürften erst nach vollständiger Beendigung der Bodenbildungsphase auftauchen. Aber selbst für das erste skizzierte Szenario würde sich durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MB211W bereits eine Renditechance von 180 Prozent ergeben. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 4,11 und 5,61 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte aufgrund einer noch fehlenden Korrekturwelle das Niveau von vorläufig 134,50 Euro nicht überschreiten, woraus sich im vorgestellten Schein ein Stopp-Kurs von 0,33 Euro ergeben würde. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage anzusetzen, entsprechend engmaschig sollte eine Beobachtung des Basiswertes erfolgen.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB211W

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

1,97 – 1,98 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

134,00 Euro

Basiswert:

Euro Bund-Future

KO-Schwelle:

134,00 Euro

akt. Kurs Basiswert:

136,14 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

5,61 Euro

Hebel:

68,8

Kurschance:

+ 180 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

