Euro Bund-Future: Boden nimmt Form an

Das Barometer für den Wert der deutschen Bundesanleihe Euro Bund-Future (BuFu) versucht sich seit Ende September an einer klaren Trendwende und hämmert von unten her mehrfach auf den EMA 50 ein. Dabei präsentieren sich die Notierungen äußerst volatil, ein Abschluss ist allerdings noch nicht gelungen.

Allerdings wachsen die Anzeichen nach den crashartigen Verlusten seit Auflösung einer Seitwärtsspanne zu Beginn dieses Jahres auf einen endgültigen Boden im Bereich um 134,02 Euro. Auf der Oberseite wird der Index derzeit noch durch den 50-Tage-Durchschnitt und eine leicht abfallende Trendlinie begrenzt. Sollten Bullen den Schwung der letzten Tage weiter umsetzen können, käme durchaus ein mögliches Long-Szenario in Betracht, sodass die Verluste der letzten Monate teilweise aufgeholt werden könnten und auch einige Kurslücken geschlossen werden dürften.

Keine leichte Aufgabe

Aus technischer Sicht müssten erst der EMA 50 sowie die angesprochene Trendlinie im Bereich von 140,70 Euro zu Fall gebracht werden, damit Aufwärtspotenzial zunächst an 142,87 und darüber in den Bereich von 145,78 Euro entfaltet werden kann. Bei anhaltender Aufwärtsdynamik könnte dann die Kursmarke um 147,90 Euro in den Fokus der Marktteilnehmer rücken, spätestens ab dem 200-Tage-Durchschnitt sollten aber wieder längere Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden. Solange die Schiebephase der letzten Wochen jedoch anhält, bleibt das Barometer als neutral zu bewerten. Erst unterhalb von 136,50 Euro würde der Euro Bund-Future in Richtung seiner Jahrestiefs bei 134,02 Euro abwärts tendieren.

Euro Bund-Future (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 140,86 // 142,02 // 142,87 // 144,56 Euro Unterstützungen: 139,71 // 138,26 // 136,83 // 135,76 Euro

Fazit

Für nachhaltige Kaufsignale beim BuFu müssen sich Anleger noch etwas gedulden, erst oberhalb von 140,70 Euro würden greifbare Long-Signale mit Zielen bei 142,87 und 145,78 Euro aktiviert werden können. Wer sich den Bullen dann anschließen möchte, könnte hierzu beispielshalber auf das mit einem Hebel von 48,8 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV9GCF zurückgreifen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Fall auf 170 Prozent, Ziel des Scheins läge dann bei 7,96 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht ausgelassen werden, aber auch das Niveau von vorläufig 139,30 Euro nicht überschreiten. Entsprechend der Berechnung würde sich im Zertifikat ein Ausstiegskurs von 1,48 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind aber mehrere Wochen einzuplanen.

Strategie für steigende Kurse WKN: VV9GCF

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,86 - 2,88 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 137,892 Euro

Basiswert: Euro Bund-Future KO-Schwelle: 137,892 Euro

akt. Kurs Basiswert: 140,68 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 7,96 Euro Hebel: 48,8

Kurschance: + 170 Prozent Quelle: Vontobel

