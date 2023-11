Euro Bund-Future: Abwärtsrisiken gestiegen

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der richtungweisende Terminkontrakt der Bundesanleihe Euro Bund-Future fiel nach Veröffentlichung der Geschäftsklimadaten vom Ifo-Institut deutlich zurück und ist gerade im Begriff, einen bärischen Keil regelkonform zur Unterseite aufzulösen. Grund hierfür sind etwas bessere Konjunkturdaten aus Deutschland, als zuvor erwartet worden war.

Konjunkturdaten aus Deutschland fielen in der abgelaufenen Handelswoche positiv aus und belasteten als sicher empfundene Anlagen etwas. Das Ifo-Geschäftsklima stieg im November den dritten Monat in Folge, wenn auch etwas schwächer als erwartet. Erste Ökonomen sehen hierbei eine mögliche Talsole, von wo aus die deutsche Wirtschaft im nächsten Jahr wieder durchstarten könnte. Für den Euro Bund-Future bedeutet dies zunächst einmal durch die Auflösung des bärischen Keils Korrekturpotenzial, für gewöhnlich erfolgt die Ausdehnung bis zwei Drittel der zurückgelegten Strecke. In der Folge könnte der potenzielle Boden um 127,26 Euro aus Oktober dieses Jahres für einen anschließenden Aufschwung sorgen und wieder Long-Positionen attraktiver machen.

Rallye an Aktienmärkten

Aus dem Stand heraus sind unterhalb von 130,11 Euro für den Euro Bund-Future Verluste auf 129,35 und darunter in den Bereich um 128,82 Euro zwingend einzuplanen und können über ein entsprechendes Short-Investment gehebelt nachgehandelt werden. Anschließend allerdings könnte der im Oktober aufgebaute Boden wieder Wirkung zeigen und für einen anschließenden Richtungswechsel sorgen. Über dem Niveau von 131,75 Euro würde demnach die Chance auf einen Anstieg in den Bereich einer Barriere aus dem Spätsommer um 133,36 Euro sichtlich zunehmen und sich für ein Long-Investment anbieten.

Euro Bund-Future (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

130,67 // 141,21 // 131,74 // 132,37 Euro

Unterstützungen:

129,99 // 129,35 // 128,55 // 127,90 Euro



Fazit

Aufgrund der aktuellen Kursentwicklung sind für den Euro Bund-Future die Verlustrisiken deutlich gestiegen, unterhalb von 130,11 Euro sind demnach Abschläge auf 129,35 und darunter 128,28 Euro vorgesehen. Entsprechend könnte an dieser Entwicklung durch ein Investment beispielshalber in das mit einem Hebel von 84,1 ausgestattete Open End Turbo Short Zertifikat WKN DJ2AU1 partizipiert werden. Vom gegenwärtigen Niveau aus beträgt die Renditechance insgesamt 130 Prozent, Ziele im Schein wurden bei 2,51 und 3,58 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, vorläufig aber auch das Niveau des 200-Tage-Durchschnitts bei 130,79 Euro nicht unterschreiten. Hieraus würde sich im vorgestellten Schein ein Stopp-Kurs von 1,07 Euro ergeben.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

DJ2AU1

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

1,54 – 1,55 Euro

Emittent:

DZ Bank

Basispreis:

131,98 Euro

Basiswert:

Euro Bund-Future

KO-Schwelle:

131,98 Euro

akt. Kurs Basiswert:

130,32 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

3,58 Euro

Hebel:

84,1

Kurschance:

+ 130 Prozent

Quelle: DZ Bank



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.