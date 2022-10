Euro Bund-Future: Abwärtsdynamik ausgebremst

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Euro Bund-Future zeigt in seinem aktuell noch laufenden Abwärtstrend in den letzten Wochen deutliche Bremsspuren und versucht sich offenbar an einer Zwischenerholung. Diese schreitet nach einer ersten Kaufwelle merklich voran, aktuell muss das Barometer jedoch die laufende Konsolidierung überwinden und eine eindeutige Trendwende vollziehen.

Nachdem einst die Schiebephase zwischen 167,50 und auf der Oberseite 179,62 Euro im Februar dieses Jahres zur Unterseite aufgelöst wurde, kam es zu einem Verkaufssignal, dieses führte bis Ende Oktober auf ein Verlaufstief von 134,02 Euro abwärts. Erst in diesem Bereich scheint die Korrekturphase durch erhöhte Volatilität und eine abnehmende Abwärtsdynamik einen potenziellen Boden zu finden und könnte demnächst weitere Gewinne hervorbringen. Noch allerdings tun sich Bullen beim Euro Bund-Future noch etwas schwer, zudem begrenzt auch noch der 50-Tage-Durchschnitt das Aufwärtspotenzial auf der Oberseite. Aus technischer Sicht ist allerdings eine dreiwellige Erholungsbewegung stark anzunehmen, weshalb frische Monatshochs demnächst noch bevorstehen könnten.

1-2-3-Erholung erwartet

Sollte es bereits am 61,8 % Fibonacci-Retracement gelingen eine Trendwende zur Oberseite zu vollziehen, könnte oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts die zweite favorisierte Kaufwelle einsetzen und Aufwärtspotenzial an 143,50 Euro freisetzen. Spätestens ab dem 38,2 % Fibo bei 136,66 Euro sollte eine Trendwende zur Oberseite gelingen, anderenfalls müssten Abschläge zurück auf die Jahrestiefs bei 134,02 Euro zwingend einkalkuliert werden. Für jedes dieser Szenarien wird im weiteren Verlauf ein passender Schein vorgestellt.

Euro Bund-Future (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 139,15 // 140,92 // 141,36 // 142,87 Euro Unterstützungen: 138,28 // 137,57 // 136,66 // 134,02 Euro

Fazit

Um möglichst von einem Aufschwung an 143,50 Euro beim Euro Bund-Future überdurchschnittlich zu profitieren, können sich Anleger das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DW60FF etwas näher anschauen. Vom gegenwärtigen Niveau aus ergibt sich bei einem Anstieg an 143,56 Euro eine mögliche Renditechance von 140 Prozent. Übergeordnetes Ziel im Schein läge in jedem Fall bei 8,07 Euro, egal von welchem Punkt ausgehend. Allerdings sollte ein Bruch des Kursniveaus um 136,66 Euro tunlichst vermieden werden, weil sonst Rücksetzer zurück auf die Jahrestiefs sehr wahrscheinlich werden. Später müsste der weitere Verlauf an gegebener Stelle erneut ausgewertet werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: DW60FF

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,32 - 3,33 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 135,53 Euro

Basiswert: Euro Bund-Future KO-Schwelle: 135,53 Euro

akt. Kurs Basiswert: 138,83 Eur Laufzeit: Open End

Kursziel: 8,07 Euro Hebel: 41,7

Kurschance: + 140 Prozent Quelle: DZ Bank

