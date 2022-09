Euro – Abwärtstrend intakt, Bodenbildung bleibt schwierig

Euro/USD

Der Euro hat in den vergangenen Wochen mehrfach versucht eine Bodenbildung zu generieren. Diese erfolgte aber nie und der neue Abwärtstrend (gestrichelte Linie) wird ein um das andere Mal als Orientierungspunkt genutzt. Zuletzt ist die Gemeinschaftswährung an diese Trendlinie erneut herangelaufen und dort ein weiteres Mal gescheitert. Die im neutralen Bereich verlaufenden Indikatoren geben keine Unterstützung für eine Trendwende nach oben. Somit sollte auch in der kommenden Woche kein Trendbruch erwartet werden.

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



