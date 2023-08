EuroStoxx50- und S&P500-Zertifikate mit hohen Sicherheitspuffern

Trotz der jüngsten Kurskorrektur der Börsen befinden sich die Indexstände des EuroStoxx50-Index und des US-Index S&P500 mit 15 und 9 Prozent auf Sicht der vergangenen 12 Monate immer deutlich im Plus. Für Anleger, die mit Hilfe der beiden Blue-Chip-Aktienindizes auch dann überproportional hohe Renditen erwirtschaften wollen, wenn sich die positive Kursentwicklung an den Börsen nicht weiter fortsetzt, könnte eine Investition in Strukturierte Anlageprodukte, wie die derzeit von der RBI angebotenen Europa/Bonus&Sicherheit-Zertifikate interessant sein.

Mit diesen Zertifikaten können Anleger in den nächsten drei Jahren sogar dann Gewinne erzielen, wenn der europäischen EuroStoxx50- und der S&P500-Index mehr als die Hälfte ihrer Werte verlieren.

5,85% Zinsen und 51% Sicherheitspuffer

Die am 22.8.23 festgestellten Schlusskurse des EuroStoxx50-Index und des S&P500-Index werden als Startwerte für das RBI-Europa/USA Bonus&Sicherheit-Zertifikat (ISIN: AT0000A367K4) festgeschrieben. Bei 49 Prozent der Startwerte werden sich die Barrieren befinden. Unabhängig vom Kursverlauf der beiden Aktienindizes erhalten Anleger im Jahresabstand, erstmals am 22.8.24, einen Zinskupon von 5,85 Prozent gutgeschrieben.

Notieren beide Aktienindizes während der gesamten Beobachtungsperiode (23.8.23 bis 18.8.26) permanent oberhalb der 49-Prozent-Barriere, dann wird das Zertifikat am Laufzeitende mit 100 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. Berührt oder unterschreitet innerhalb der Beobachtungsperiode ein Index die Barriere, dann wird das Zertifikat gemäß der tatsächlichen prozentuellen Wertentwicklung des Index mit der schlechteren Wertentwicklung im Vergleich zum Startwert – maximal mit 100 Prozent - zurückbezahlt.

5,25% Chance und 61% Sicherheitspuffer

Das gleich lange laufende und identisch funktionierende RBI-Europa/USA Bonus&Sicherheit-Zertifikat, (ISIN: AT0000A367J6) bietet mit der Barriere bei 39 Prozent der Startwerte einen komfortablen Sicherheitspolster von 61 Prozent. Als Gegengeschäft für diesen attraktiven Sicherheitspuffer ermöglicht dieses Zertifikat „nur“ eine Jahresverzinsung von 5,25 Prozent.

Die RBI-Europa/USA Bonus&Sicherheit-Zertifikate, fällig am 24.8.26 können noch bis zum 21.8.23 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit den neuen RBI-Europa/USA Bonus&Sicherheit-Zertifikaten können Anleger in den nächsten drei Jahren auch dann positive Renditen erwirtschaften, wenn die beiden Aktienindizes mehr als die Hälfte ihrer aktuellen Werte verlieren.

Walter Kozubek