Euphorie über SVB-Einlagensicherung hält sich in Grenzen

Nachdem der amerikanische Einlagensicherungsfonds die taumelnde Silicon Valley Bank übernommen und zusätzliche Liquidität bereitgestellt hat, verlässt der Aktienmarkt den Panikmodus zwar wieder. Denn erstens ist die Gefahr einer Bankenkrise zunächst gebannt und zweitens könnte dieses erste Alarmsignal die US-Notenbank Fed auch zu einem behutsameren Vorgehen in Sachen Zinserhöhungen bewegen. Zudem übernimmt die britische Großbank HSBC den Ableger der SVB in Großbritannien. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Damit können sich auch in Europa die Aktienkurse der Banken wieder erholen und der Gesamtmarkt atmet zumindest kurzfristig auf. Nichtsdestotrotz bleibt das Problem hoher Buchverluste in den Anleiheportfolios der Banken bestehen und dürfte die Börse noch eine ganze Weile beschäftigen.

Der Deutsche Aktienindex rutscht aber erst einmal nicht weiter ab und ist zurück im Ping-Pong-Modus zwischen 15.250 und 15.500 Punkten. Zumindest für heute sollte sich daran auch nicht viel ändern, da morgen die richtungsweisenden US-Inflationsdaten veröffentlicht werden. In Kombination mit dem weiteren Verdauen der Nachrichten aus dem Bankensektor dürften sich die Investoren also zunächst zurückhalten, um nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

Der Sportwagenbauer Porsche legt heute das erste Mal seit dem Börsengang Zahlen vor. Und die können sich in der Tat sehen lassen. 27 Prozent mehr Gewinn, 14 Prozent mehr Umsatz – es ist das beste Geschäftsjahr der Firmengeschichte. Sowohl Analysten als auch die Aktie haben den Erfolg allerdings schon mit sehr viel Vorschusslorbeeren bedacht, so dass die heutigen Zahlen nur als Bestätigung und weniger als Kaufargument für das Porsche-Papier dienen dürften. Diese muss der Sportwagenbauer in den kommenden Quartalen liefern, indem es die hochgesteckten, langfristigen Ziele auch weiter erreicht.