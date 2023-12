Ethereum mit Preisrallye: Was jetzt noch in den Kursen steckt

Mittwoch, 6. Dezember 2023



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Kryptowährungen.

Heute gilt mein Blick dem Kursverlauf von Ethereum vs. US-Dollar (ETH/USD). Die wohl zweitbekannteste Digitalwährung profitierte zuletzt von den jüngsten Kurssteigerungen des Bitcoin (BTC/USD). Am 6. Dezember 2023 (22:22 Uhr MEZ) notiert das Währungspaar ETH/USD bei 2258 USD (-1,0%).

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Wochenchart des Währungspaars ETH/USD. Jede Kerze visualisiert damit die Preisveränderungen bei ETH/USD innerhalb einer Handelswoche. Das letzte Candle zeigt damit die Kursveränderung zwischen Montag und Mittwoch auf. Deutlich zu erkennen: die Preislinie von 2000 USD, die wir als wichtige Schlüsselmarke definieren. Dort kam es bereits in der Vorwoche zu einem signifikanten Break out nach oben. Die 2000-USD-Preismarke ist damit als charttechnische Unterstützung zu betrachten.

Die Prognose Das Gesamtbild bei ETH/USD sieht charttechnisch – ungeachtet aller »fundamentalen« Überlegungen – vielversprechend aus. Die 200-Tagelinie zeugt von einem leichten Aufwärtstrend in der mittelfristigen Zeitbetrachtung. Dieser positive Trend wird vom Verlauf des MACD-Indikators begleitet. Charttechnisch ist um 2247 USD mit einem Widerstand zu rechnen. Unterstützungen mache ich bei 2167 USD und 2000 USD aus. Doch bitte weiterhin:

»Vorsicht!«. Denn die Krypto-Welt ist hochspekulativ; fundamentale Bewertungsansätze versagen gänzlich – letztlich wird der Wert von Ethereum, wie auch aller anderen Krypto-Währungen, alleine durch Angebot und Nachfrage – und vom Vertrauen in die Krypto-Welt – bestimmt und ist deshalb mit etablierten, traditionellen Währungen (USD; EUR; CHF; GBP) nicht gleichzusetzen. Auch einen regelmäßigen (Zins-/Dividenden)Ertrag gibt es nicht. Hoch volatiles Verhalten, bis hin zu Totalverlusten, sollte bei den Kryptos stets einkalkuliert werden.

Soweit für heute aus der spannenden und ertragreichen Welt der Digitalwährungen. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader