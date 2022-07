Rückschlag für Kryptos in Russland: Putin vollzieht Kehrtwende

Polygon zur Förderung von Disney Accelerator ausgewählt

von Lena ElDeeb, Research Associate

Etherum legt enorm zu, Bitcoin scheint Abwärtstrend zu stoppen

In den USA liegt Inflation mit 9,1 Prozent auf einem Rekordhoch. Zudem geht die Sorge um, dass die nächste Zinserhöhung der US-Notenbank 100 Basispunkte betragen könnte, obwohl die Fed-Repräsentanten auf ihrer Sitzung im vergangenen Monat signalisierten, dass sie bei einer Zinserhöhung von 75 Basispunkten bleiben würden. Den allgemeinen Erwartungen zufolge könnte die Europäische Zentralbank auf ihrer Sitzung Ende dieser Woche die Zinsen um 25 Basispunkte anheben. Ungeachtet dessen hat sich der Kryptomarkt wieder nach oben bewegt, beim Bitcoin betrug das Plus in der vergangenen Woche 3,6 Prozent. Bei Ethereum sieht es hingegen außergewöhnlich positiv aus, seit vergangenem Montag legte das zweitgrößte Krypto-Asset um 27,3 Prozent zu. Aus guten Gründen: Mit dem neunten Testnetz („Shadow Fork“) am 15. Juli kommt der „Merge“ immer näher. Derweil zeigten sich die Aktienmärkte in der vergangenen Woche träge. Der S&P 500 Index sank um 0,63 Prozent, der NASDAQ Composite um 0,56 Prozent und der Dow Jones Industrial Average bewegte sich mit einem Rückgang von 0,18 Prozent kaum von der Stelle.

Makroökonomie, Regulierung; Spot- und Derivatemärkte

Der Blockchain-Analyst Chainalysis deckte jüngst auf, dass 10 % aller Gelder, die von illegalen Adressen stammen, an Krypto-Mixer wie Tornado Cash und Blender.io gesendet werden. Beide Unternehmen wurden kürzlich von den USA wegen deren berüchtigten Axie Infinity-Hacks, bei dem 620 Mio. USD an Kryptowährungen gestohlen wurden, sanktioniert. Wie im Folgenden visualisiert, erreichte der gleitende 30-Tage-Durchschnitt am 19. April ein Allzeithoch im Wert von 51,8 Mio. US-Dollar an Kryptowährungen.

Abbildung 1: 30-Tage-Durchschnitt

Erstaunliche Kehrtwende in Russland

Russland hat ein Gesetz verabschiedet, das digitale Vermögenswerte als Zahlungsmittel verbietet und die Bezahlung von Waren und Dienstleistungen mit Kryptowährungen illegal macht. Diese neue Weichenstellung folgt auf Putins erst im Februar mit der Legalisierung von Kryptoassets als Zahlungsmittel vollzogene Kehrtwende. Damals bedeutete dies eine weitere Kursänderung gegenüber dem von der russischen Zentralbank vorgeschlagenen Verbot des Minings und der Verwendung von Kryptowährungen. Die Richtungsänderung des russischen Präsidenten in Bezug auf Kryptowährungen galt damals als strategischer Schachzug, der zum Ziel hatte, auch Crowdfunding-Spenden der Opposition durch BTC zu unterbinden, nachdem deren Bankkonten gesperrt worden waren. Darüber hinaus prüft das russische Parlament zwei Gesetzentwürfe: einen zur Regulierung von Krypto-Minern und einen weiteren zur Festlegung von Anforderungen an Unternehmen, die mit Krypto-Assets handeln.

In den Vereinigten Staaten bittet das Finanzministerium die Öffentlichkeit um ihre Meinung zu Vorteilen und Risiken von Kryptoassets. Zugleich starteten Kongressabgeordnete der Demokratischen Partei eine Untersuchung, in der der Energieverbrauch der sieben größten Mining-Unternehmen des Landes unter die Lupe genommen werden soll. Die am Freitag veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass die sieben Miner allein rund 1.045 Megawatt Strom verbrauchen – die entspricht dem jährlichen Verbrauch von Houston, mit 2,3 Millionen Einwohnern die viertgrößte Stadt der USA. Für viele mag ein Energieverbrauch dieser Dimension besorgniserregend sein – für uns ist dieser Vergleich jedoch seit jeher unpassend, wenn man bedenkt, dass der Energieverbrauch der traditionellen Finanzbranche jenen der Krypto-Industrie weit übersteigt.

Es ist ein bemerkenswerter Schritt, der die fortschreitende Adoption der jungen Technologien aus dem Krypto-Space illustriert: Ein Gericht im Vereinigten Königreich erlaubte dem Gründer von Microgame, einem in Italien ansässigen Online-Glücksspielunternehmen, eine Klage gegen anonyme Personen über einen NFT-Drop einzureichen. Damit konnte der Gründer juristische Dokumente an Personen zustellen, die nicht namentlich bekannt waren, aber mit zwei digitalen Geldbörsen verbunden sind. Dies stellt nicht nur einen technologischen Adoptionsschritt dar, sondern auch einen metaphysischen: Denn die Beklagten wurden vom Gericht nicht mit der Blockchain-Technologie in Verbindung gebracht.

Auf der Kapitalseite ist diese Woche der Start eines Krypto-Venture Funds als bemerkenswerte Entwicklung zu nennen: Multicoin Capital brachte rund 430 Millionen Dollar für den „Venture Fund III“ genannten Fonds auf, der auf die Investition in jene Krypto-Projekte abzielt, die den „Proof of physical Work“, also den Nachweis erbringen, dass sie aus der erlaubnisfreien Mitwirkung ihrer Community auch einen ökonomischen Mehrwert schaffen können.

Rekordabflüsse von Handelsplattformen – was haben sie zu bedeuten?

Beim sogenannten Netto-Transfervolumen (Net Transfer from/to Exchanges) handelt sich um eine Kennzahl, die mit am meisten Aufschluss über den Wandel der Marktdynamik auf dem Kryptomarkt gibt. Die Zahlen über die Zu- und Abflüsse zeigen, dass am 17. Juni rund 60.000 BTC von allen Handelsplattformen abgeflossen sind. Dabei handelt es sich um den zweithöchsten Wert seit Juli 2016 – also die Periode vor dem letzten großen Bullenmarkt, der 2017 begann. Damit sind an einem Tag mehr BTC von Plattformen abgewandert als zu Beginn der Covid-Pandemie und dem Tiefststand des letzten Bärenmarktes – im Juni 2021.

Abbildung 2: Netto-Zu und -Abflüsse

Die Entwicklung könnte darauf hinweisen, dass sich der durch die jüngsten Krisen im Krypto-Umfeld ausgelöste Verkaufsdruck – sei es Luna oder Three Arrow Capitals – dem Ende zuneigt. Das soll nicht heißen, dass die Auswirkungen dieser Insolvenzen endgültig vorüber sind, wohl aber, dass viele Marktteilnehmer das gegenwärtige Preisniveau mit großen Interesse beobachten.

Krypto-Infrastruktur: Wann kommt der Merge?

Es gibt einen weiteren möglichen Grund für den zu beobachtenden Wandel der Dynamik: Tim Beiko von der Ethereum Foundation äußerte Ende letzter Woche eine Vermutung über den Termin für den Ethereum-Merge – den vollständige Übergang des zweitgrößten Kryptoassets zum Proof-of-Stake-Verfahren: Ende September könnte der Merge stattfinden – wenngleich sich das noch ändern könne. Im Laufe der Woche sorgen auch einige auf Ethereum aufbauende Scaling-Lösungen für Schlagzeilen:



Polygon wurde vom sogenannten Disney Accelerator – einem Förderungsprogramm der Walt Disney Company – ausgewählt. Der zugehörige Token – MATIC – stieg daraufhin um 63 Prozent im Wert.

wurde vom sogenannten Disney Accelerator – einem Förderungsprogramm der Walt Disney Company – ausgewählt. Der zugehörige Token – MATIC – stieg daraufhin um 63 Prozent im Wert. Arbitrum , eine der beliebtesten Skaling-Lösungen, hat mit Arbitrum Nova eine neue Kette gestartet. Diese ging mit 12. Juli live und ermöglicht Entwicklern bereits jetzt, an neuen Apps zu arbeiten – mit einem Schwerpunkt auf Gaming und Social-Applications.

, eine der beliebtesten Skaling-Lösungen, hat mit Arbitrum Nova eine neue Kette gestartet. Diese ging mit 12. Juli live und ermöglicht Entwicklern bereits jetzt, an neuen Apps zu arbeiten – mit einem Schwerpunkt auf Gaming und Social-Applications. Loopring, eine weitere Layer-2-Lösung auf Ethereum, legte ein Wachstum von zehn Prozent hin, nachdem verkündet wurde, dass der jüngst gestartete NFT-Marktplatz des Unternehmens Gamestop technisch auf Loopring aufbaut.

Auf der anderen Seite – und das wird auch mit einem erneuten Blick auf Celsius ersichtlich – sind die Nachbeben der durch den Kollaps von Terra (LUNA) ausgelösten Krise noch nicht vorüber. Celsius meldete offiziell Konkurs an und legte im gleichen Zug auch ein Bilanzloch von 1,2 Milliarden Dollar offen. Die in Singapur ansässige Lending-Plattform Vauld sprach in einem Schreiben an Gläubiger einen Fehlbetrag in der Höhe von 70 Millionen Dollar. Andere Kryptobörsen – wie etwa CoinFLEX – sind bestrebt, ihre zu Schaden gekommenen Kunden und Gläubiger zu kompensieren. CoinFLEX erlaubt seinen Nutzern mittlerweile wieder die Auszahlung von 10 Prozent ihrer Assets und leitete im gleichen Zuge ein Schiedsverfahren gegen einen Investoren ein, um die Freigabe von gesperrtem Kapital in Höhe von 84 Millionen Dollar zu erreichen.

