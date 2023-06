Dem Ethereum Kurs gelingt wieder der Sprung über die runde Marke von 1.800 Dollar. Wir stellen die Analyse von IG vor…

Wichtigste Punkte:

Ethereum Kurs steigt wieder über 1.800 Dollar – die Gründe

Regulatorische und geldpolitische Unsicherheiten rücken in den Hintergrund

Traditionelle Finanzunternehmen versuchen Kryptomarkt für sich zu erschließen

EDX Markets startet – institutionelles Interesse könnte sich weiter forcieren

Ethereum Kurs Chart auf Monatsbasis

Dem Ethereum Kurs gelingt wieder der Sprung über die runde Marke von 1.800 Dollar. Nach wie vor ist es die Hoffnung auf eine baldige Lancierung eines Bitcoin-Spot-ETFs auf US-amerikanischen Grund und Boden, welche Anleger bei der Stange hält. Nicht zuletzt gilt das wieder an Fahrt aufnehmende institutionelle Interesse hervorzuheben.

Mit rund 1.813 Dollar verteuert sich eine Ether-Einheit gegenüber dem Vortag um rund 5 Prozent.

Regulatorische und geldpolitische Unsicherheiten rücken in den Hintergrund

Der jüngste Kursaufstieg fungiert als Hoffnungsschimmer in einem nach wie vor fragilen Marktumfeld. Denn in den vergangenen Wochen waren es insbesondere regulatorische und geldpolitische Unsicherheiten, welche Ether und Co in die Bredouille brachten. Diese rücken angesichts der jüngsten Schritte traditioneller Finanzunternehmen, den Kryptomarkt zu erschließen, wieder in den Hintergrund.

Vor rund zwei Wochen reichte die US-Aufsichtsbehörde SEC Klage gegen die Krypto-Größen Binance und Coinbase ein. Aus geldpolitischer Perspektive fürchten Anleger, dass die restriktive Geldpolitik insbesondere in den USA weiter anhält. Zinslose Anlagen können unter der Aussicht auf steigende Kapitalmarktzinsen an Attraktivität verlieren.

Traditionelle Finanzunternehmen versuchen Kryptomarkt für sich zu erschließen

Eine Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten hätte Signalwirkung für den ganzen Globus. Bereits in der vergangenen Woche hatte der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock einen Antrag für einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETF) eingereicht. Ein sogenannter Spot-Bitcoin-ETF würde den zugrunde liegenden Marktpreis von Bitcoin nachbilden.

EDX Markets startet – institutionelles Interesse könnte sich weiter forcieren

Dem Wall Street Journal zufolge habe die Fidelity-Tochter Citadel Securities und der Broker Charles Schwab eine neue Digitalwährungsbörse EDX Markets gestartet. Die Entwicklungen zeigen, dass die Nachfrage institutioneller Größen nach Bitcoin, Ether und Co offensichtlich nach wie vor vorhanden ist.

Zu früh die Hände reiben sollten Anleger allerdings nicht. Vor allem regulatorische Unwägbarkeiten könnten die Marktakteure schon bald wieder auf dem falschen Fuß erwischen.

