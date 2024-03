Ethereum: Mit dem Bitcoin-Kurs nach oben

Freitag, 15. März 2024



was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Heute geht es um Krypto-Währungen. Genauer gesagt: um Ethereum (ETH/USD). Das Währungspaar ETH/USD notiert am Freitag, 15. März 2024 (16:00 Uhr MEZ) bei 3666 USD (-5,3%).

Zum Hintergrund Die Kryptos sind seit derzeit wieder stark gefragt. Dabei konnte Bitcoin (BTC/USD) ein neues Allzeithoch generieren. Im Schlepptau von Bitcoin ziehen auch die anderen Kryptos mit an. Vor allem: Ethereum (ETH/USD) – die wohl zweitbekannteste Digitalwährung.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Monatschart von ETH/USD. Deutlich zu erkennen: Die Preislinie von 2000 USD, der eine hohe psychologische Bedeutung zukommt. Die Digitalwährung befindet sich in einem intakten Aufwärtstrend (A). Vom positiven Trendverhalten zeugt auch die ansteigende 200-Tagelinie, die den ETH-Kurs um 2220 USD unterstützen sollte.

Ein Rückblick ETH/USD hatte ich am 6. Dezember 2023 an dieser Stelle positiv besprochen. Meine damalige Einschätzung: »Das Gesamtbild bei ETH/USD sieht charttechnisch – ungeachtet aller ‚fundamentalen‘ Überlegungen – vielversprechend aus.«. Das Währungspaar ETH/USD notierte damals bei 2255 USD. Seither ist der Preis um 67 Prozent gestiegen.

Die Prognose Aus heutiger Sicht präsentiert sich das Gesamtbild bei ETH/USD weiterhin positiv und trendstark. Der jüngste Höhenflug aber führte zwischenzeitlich in eine überkaufte Marktsituation; davon zeugt der Slow-Stochastik-Indikator. Die nächste Unterstützung sehe ich bei 2965 USD. Auf der Oberseite gilt als nächster Widerstand das bisherige Allzeithoch bei 4865 USD. Doch bitte weiterhin:

»Vorsicht!«. Denn die Krypto-Welt ist hochspekulativ; fundamentale Bewertungsansätze versagen gänzlich – letztlich wird der Wert von Ethereum, wie auch aller anderen Krypto-Währungen, alleine durch Angebot und Nachfrage – und vom Vertrauen in die Krypto-Welt – bestimmt und ist deshalb mit etablierten, traditionellen Währungen (USD; EUR; CHF; GBP) nicht gleichzusetzen. Auch einen regelmäßigen (Zins-/Dividenden)Ertrag gibt es nicht. Hoch volatiles Verhalten, bis hin zu Totalverlusten, sollte bei den Kryptos stets einkalkuliert werden.

