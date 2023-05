Ethereum: Ausbruch vertagt - wie es jetzt weitergeht

Mittwoch, 3. Mai 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: Die Kryptos! Heute soll es um Ethereum gehen. Kurs des Währungspaars ETH/USD am Mittwoch, 3. Mai 2023 (19:30 Uhr): 1867 USD (-0,3%).

Zum Hintergrund Dramatische Turbulenzen rund um den Krypto-Marktplatz FTX erschütterten im Herbst 2022 die Krypto-Welt. Nahezu alle Digitalwährungen wurden mit abwärts gezogen – wobei der Kursverfall bei ETH/USD weniger dramatisch ausfiel als etwa bei Bitcoin (BTC/USD). Dafür aber fiel auch der jüngste Kurssprung bei ETH/USD weniger spektakulär aus. Allgemein profitieren die Kryptos aktuell sowohl von der wieder zunehmenden Risikobereitschaft der Anleger, als auch von der Hoffnung auf ein langsames Ende der Zinserhöhungen.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: Der Wochenchart von Ethereum (ETH/USD). Gut erkennbar: die gleitende Durchschnittslinie über 200 Tage, die das mittelfristige Trendverhalten des Basiswertes aufzeigt. Anfang März kam es bei ETH/USD zu einem Kurseinbruch im Wochenverlauf (grüner Pfeil), der aber durch diesen gleitenden Durchschnitt völlig aufgefangen werden konnte – das hieraus resultierende Candle entlang der 200-Tagelinie bestätigte damals die 200-Tagelinie in ihrer Eigenschaft als Unterstützung. Mitte April kam es zu einem Ausbruchsversuch über die 2000er-Preislinie. Dort aber entschieden sich Anleger für Gewinnmitnahmen: ETH/USD knickte wieder ein und notiert nun bereits die dritte Woche in Folge unterhalb von 2000 USD.

Die Prognose Das Trendverhalten des Währungspaars ETH/USD ist grundsätzlich als positiv einzustufen, wobei es die 2000-USD-Preislinie als Widersand zu betrachten gilt. »Dort könnte es zu Gewinnmitnahmen kommen«, so meine Prognose am 23. April an dieser Stelle. Als engmaschiger Support haben Anleger nun die Preislinie ~1675 USD im Blickfeld. Ich erwarte bei ETH/USD eine Konsolidierung auf hohem Niveau – aber unterhalb der 2000 USD-Preislinie. Als Support ist der Preisbereich zwischen 1675/1750 USD zu betrachten; als weitaus kräftiger sollte sich der MA(200) – aktuell ~1570 USD verlaufend – erweisen. Übrigens: Das Allzeithoch lag im November 2021 knapp unterhalb von 5000 USD. Gleichwohl sollte diese Kursmarke nicht zwangsläufig als übergeordnetes Kursziel anvisiert werden.

Vorsicht walten lassen! Achtung: Die Krypto-Welt ist hochspekulativ; fundamentale Bewertungsansätze versagen gänzlich – letztlich wird der Wert aller Krypto-Währungen alleine durch Angebot und Nachfrage – und vom Vertrauen in die Krypto-Börsen – bestimmt und ist deshalb mit etablierten, traditionellen Währungen (USD; EUR; CHF; GBP) nicht gleichzusetzen. Auch einen regelmäßigen (Zins-/Dividenden)Ertrag gibt es nicht. Deshalb können Leitzinserhöhungen durch Notenbanken auf den Krypto-Kursen lasten. Hoch volatiles Verhalten bis hin zu Totalverlusten sollte in der Krypto-Welt stets einkalkuliert werden!

Soweit für heute –ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

