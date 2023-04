EssilorLuxottica: Brillenkonzern mit Pullback-Formation!

Weitere Suchergebnisse zu "EssilorLuxottica":

Starke Nachfrage aus Asien und Lateinamerika! Kurslücke als Unterstützung bei der Aktie von EssilorLuxottica (EL). Börsentäglich frische Setups im Alphatrader-Chat von ratgebergeld.at!

Symbol: EL ISIN: FR0000121667

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die EssilorLuxottica-Aktie liegt mit rund 11 Prozent im Halbjahresplus. Auffällig sind das Gap Up vom 20. auf 21. April sowie die anschließende Pullback-Formation. Die Kurslücke bietet uns eine gute Absicherung auf der Unterseite.

Chart vom 28.04.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 178.50 EUR

Meinung: EssilorLuxottica ist für exklusive eigene Marken wie Burberry, Ray-Ban, Oakly und Ralph Lauren bekannt, fertigt aber auch für Fremdmarken wie für wie Dolce & Gabbana, Chanel und Armani. Zum Konzern gehören auch die Optikerketten Apollo und Sunglass Hut. Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 9.7 Prozent auf 6.15 Milliarden EUR, was auf die Entwicklung in Asien und Lateinamerika zurückzuführen ist. Der Brillenkonzern mit Hauptsitz in Charenton-le-Pont nahe Paris, übertrifft damit sowohl seine selbst gesteckten Ziele als auch die Erwartungen der Analysten. Weitere Ergebniszahlen wurden jedoch nicht bekanntgegeben.

Setup

Mögliches Setup: Wir platzieren den Trigger über der letzten Tageskerze und den Stopp Loss unter der zuvor genannten Kurslücke. Das Kursziel liegt beim Pivot-Hoch vom 21. April. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 17. Mai, so dass ein Swing Trade ohne Weiteres denkbar ist. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in EL.

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2023

