Eskalation in Nahost beendet DAX-Erholung

Die Welt hat den nächsten Krieg und die Börse einen weiteren Faktor Unsicherheit. Die größten Auswirkungen der eskalierenden Gewalt im Nahen Osten sind zunächst bei den Rohstoffpreisen zu spüren. Sorgen über einen Ausfall Irans als Lieferant lassen die Ölpreise steigen, während Gold als der sichere Hafen angesteuert wird.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Am Aktienmarkt halten sich die Kursverluste dagegen noch in Grenzen. Über den Weg teureren Öls und damit steigender Inflationssorgen und Druck auf den Rentenmarkt muss sich wohl oder übel aber auch die Börse in den kommenden Tagen und Wochen mit dem Thema und möglichen Auswirkungen beschäftigen. Eine von Nvidia abgesagte Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz in Tel Aviv könnte da nur der Anfang sein. Die Frage ist auch, welche Länder noch wie stark in den Krieg mit hineingezogen werden.

Im Deutschen Aktienindex sah es am Freitag mit dem fulminanten Turnaround an der Wall Street nach überraschend robusten Arbeitsmarktdaten noch so aus, als wäre die Korrektur beendet. Die Ereignisse in Israel aber haben einer nachhaltigeren Erholung zunächst einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zudem stehen die US-Inflationszahlen für den September am Donnerstag im Terminkalender. Einen Tag, nachdem das Protokoll der letzten Fed-Sitzung etwas mehr Klarheit darüber bringen könnte, wie hoch das Risiko für eine weitere Zinserhöhung im November ist. Am Freitag dann startet die Berichtssaison in den USA mit den großen Banken.

In Deutschland könnte die nächste Übernahme anstehen. Die Schaeffler-Familie plant eine vollständige Übernahme des Antriebsspezialisten Vitesco. Der Autozulieferer aus Franken besitzt bereits 50 Prozent des Unternehmens und bietet für den anderen Teil nun 91 Euro je Vitesco-Aktie und damit rund 20 Prozent mehr als der Schlusskurs vom Freitag. Für Aktionäre der Schaeffler AG dürfte dies auf lange Sicht ein gutes Geschäft sein. Die Unternehmensführung erwartet Synergieeffekte in Höhe von 600 Millionen Euro in den nächsten sechs Jahren. Eine Strategie, die aufgehen könnte, sofern Vitesco der im Vorfeld nicht abgestimmten Übernahme zustimmt.