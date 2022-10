Es wird so nicht klappen

Ich glaube, es gibt derzeit über den Ukrainekrieg nur einen Satz, der Wahrheit und Substanz besitzt, der in die Zukunft führt und an dem sich kluge Menschen ausrichten sollten.

Er lautet: Eine Atommacht wie Russland mit über 6.300 Atomsprengköpfen kann so einen Krieg nicht verlieren.

Das Gejubele in großen Teilen unserer Presse über die aktuellen Geländegewinne der Ukraine ist aus dieser Perspektive nur schwer nachzuvollziehen. Ich finde es sogar absolut gruselig.

Wie will der Westen denn diesen Krieg gewinnen? Hat man sich das wirklich gut überlegt? Die Parallelen zur Zeit vor dem Ersten Weltkrieg sind doch viel zu offensichtlich.

Jeder Schuss ein Russ, juchhu. Trotz der Kriegsbegeisterung im Lande hat der hehre Plan schon damals nicht funktioniert. Und ich fürchte, mit dem von heute wird es auch nicht klappen.

Und der Traum, Putin aus dem russischen Machtzentrum zu drängen und dann dort einen Friedensengel zu bekommen, ist nicht mehr als ein Kleiner-Mädchen-Traum.

Es ist vielmehr das genau Gegenteil zu vermuten. Je größer die Erfolge der Ukraine mithilfe der westlichen Unterstützung, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Atomfraktion gegen Putin putscht.

Und was dann passiert, möchte ich mir lieber nicht ausmalen. Hat man sich das im Westen wirklich alles genau überlegt?

Russland wird diesen Krieg also mit Sicherheit nicht verlieren. Die Frage ist daher nur, ob Russland ihn gewinnen kann. Doch auch das scheint kaum möglich, jedenfalls so lange mit konventionellen Waffen gekämpft wird.

Es gibt daher nur zwei Möglichkeiten für den Ausgang dieses Konfliktes, entweder es wird ewig weitergekämpft oder es gibt einen Kompromiss in Form von zunächst einem Waffenstillstand.

Und so sehr sicherlich jeder im Westen zu Recht die russische Aggression verurteilt und Gebietsverluste der Ukraine ungerecht fände, für die Realisten unter uns führt kein Weg daran vorbei.

Ich bin in West-Berlin aufgewachsen und weiß, wovon ich spreche. Wir Deutschen mussten alle Verzicht üben, doch am Ende hat sich das alles gelohnt. Hätten wir uns damals wie der Hitzkopf Selenskyj verhalten, wäre Deutschland heute eine Wüste und wir wären alle tot.

Und ich sage es jetzt einmal ganz offen: Ich war ja am Anfang sehr für die Ukrainer und gerade für Selenskyj, doch ich möchte bitte mein eigenes Land nicht auch noch zerstören lassen.

Das deutsche Wirtschaftsmodell ist in der Kaiserzeit entstanden und hat sogar zwei Weltkriege überstanden. Es reicht jetzt.

Der Vorschlag von Elon Musk war sicher in vieler Hinsicht wenig durchdacht, trotzdem denke ich, das ist die Richtung, in der wir denken und in die wir gehen sollten.

Ja, die Ukraine wird große Opfer bringen müssen, doch eine andere Lösung gibt es nur in den Köpfen von Idealisten und Ideologen. Ein Ende dieses Konfliktes ohne eine Teilung der Ukraine ist nicht realistisch.

Wir müssen uns jetzt daher überlegen, ob wir im Sinne der großen Ideale ganz Europa und vielleicht die Existenz der gesamten Welt aufs Spiel setzen wollen oder uns mit dem Schmerz realer und ungerechter Verluste abfinden können.

Und dass Putin nach einem Friedensschluss in der Ukraine bis nach Polen oder sogar nach Berlin weitermarschiert, ist doch reine Propaganda von Leuten, die in Wirklichkeit ganz andere Ziele verfolgen.





Bernd Niquet





