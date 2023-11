Es ist ein fallender US-Dollar-Index zu erwarten und welche Trading-Chancen sich dadurch für die Devisenpaare ergeben!

Sehr geehrte Damen und Herren,





der US-Dollar-Index stieg bis zum 3.10.2023 auf $107,050 an und konsolidierte bis $104,690. Der Schlusskurs am Freitag, dem 10.11.2023 lag bei $105,725.

Mit dem Kursanstieg bis $107,050 wurde die Hälfte einer X-Sequentials 5XZ Aufwärtszielzone erreicht.

Es ist zu erwarten, dass sich diesem Kursanstieg eine Korrektur bis zur "X" Unterstützungsmarke bei $102,50 des vorliegenden, positiven X-Sequentials X5 Kursmusters anschließt. Es ist daher mit einer Abwärtsbewegung zu rechnen.

Mit dem letzten Korrekturtief bei $104,690 fand der US-Dollar-Index kurz unterhalb der laufenden X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei $105,200 Unterstützung. Ein Verkaufssignal liegt erst vor, wenn dieses Unterstützungstief ($104,690) unterboten wird.

Der Stoppkurs ist an den Hochpunkt bei $107,050 zu setzen.

US-Dollar Index 1 Tages X-Sequentials Chart:





Prognostiziert man den Verlauf beim US-Dollar-Index, so lassen sich nachfolgende Kursprognosen für die anderen Währungspaare formulieren:

EUR/USD: Fällt der US-Dollar-Index, dann steigt der EUR/USD.

GBP/USD: Fällt der US-Dollar-Index, dann steigt der GBP/USD.

USD/JPY: Fällt der US-Dollar -Index, dann fällt auch der USD/JPY.

USD/CAD: Fällt der US-Dollar-Index, dann fällt auch der USD/CAD.

BTC/EUR: Ein Aufwärtstrend ist in der Regel erst dann zu erwarten, wenn der US-Dollar-Index einen Hochpunkt ausgebildet hat.



ETH/EUR: Ein Aufwärtstrend ist in der Regel erst dann zu erwarten, wenn der US-Dollar-Index einen Hochpunkt ausgebildet hat.





Nachfolgend die einzelnen Kursprognosen für die obigen Devisenpaare:

EUR/USD: Der EUR/USD schloss am Freitag, dem 10.11.2023 bei $1,0684.

Es ist eine Aufwärtsbewegung bis $1,0910 zu erwarten.

GBP/USD: Der GBP/USD schloss am Freitag, dem 10.11.2023 bei $1,2226.

Es ist eine Aufwärtsbewegung bis $1,2765 zu erwarten.

USD/CAD: Der USD/CAD schloss am Freitag, dem 10.11.2023 bei 1,3804 CAD.

Es ist eine Abwärtsbewegung bis 1,3360 CAD zu erwarten.

USD/JPY: Der USD/JPY schloss am Freitag, dem 10.11.2023 bei 151,51 JPY.

Es ist eine Abwärtsbewegung bis 145 JPY zu erwarten.

Bitcoin/Euro: Der BTC/EUR schloss am Samstag, dem 11.11.2023 bei 34.812,46 EUR.

Es ist eine Aufwärtsbewegung bis 36.600 EUR zu erwarten. Sollte dieses Kursziel überboten werden, dann liegt das Aufwärtsziel bei 44.7760 EUR bis 49,060 EUR.

Ethereum/Euro: Der ETH/EUR schloss am Samstag, dem 11.11.2023 bei 1.921,33 EUR.



Es ist eine Aufwärtsbewegung bis 2.470 EUR zu erwarten.





Bei dieser Empfehlung ist darauf zu achten, dass der US-Dollar-Index eine Trendwende in Abwärtsrichtung formiert. Dieses ist der Fall, wenn die Kurse permanent unterhalb der Marke von $105,200 notieren, alternativ, wenn die Marke von $104,690 unterboten wird.

Der jüngste Aufwärtstrend beim BTC/EUR und ETH/EUR spricht dafür, dass der US-Dollar-Index einen Hochpunkt formiert hat.



Sollte diese Analyse nicht aufgehen, dann bin ich beim US-Dollar Index ein Bewegungssegment zu früh und es wäre erst kurz nach Erreichen der Marke von $107,40 ein Hochpunkt zu erwarten. Es gilt im Anschluss beim US-Dollar Index dasselbe Abwärtsziel.





X-Sequentials Trading Börsenbrief Black Days & Cyber Days 2023 Sonderangebot

der Preis für ein 12 Monats Abonnement des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen ist vom 10.11.2023 bis zum 30.11.2023 von 999 EUR auf 299 EUR herabgesetzt.

Zahlen Sie einmalig 299 EUR für 12 Monate!

Sie erhalten nach dem Kauf eine Rechnung.

Bestellen Sie bequem und sicher per PayPal.

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

Link:

Zur Bestellung des 12 Monats Abonnements für 299 EUR

Bestellen Sie bequem und sicher per Stripe (Kreditkarte, Google Pay)

Ihr Kauf ist durch Stripe abgesichert.

Link:

Zur Bestellung des 12 Monats Abonnements für 299 EUR

Bestellen Sie per Banküberweisung:

Für die Zahlung per Banküberweisung bitte, ich um eine formlose E-Mail an:



devin.sage@gmail.com





Seit Januar 2012 wurden 1294 Handelssignale veröffentlicht. Davon waren 1020 Handelssignale Gewinner und 274 Handelssignale waren Verlierer.

Das ergibt eine Trefferquote von 78,88 %.

Das X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Musterdepot notiert am 16.10.2023 bei 185230 Punkten.

X-Sequentials Trading Musterdepot Performance Grafik:

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen beinhaltet nachfolgende Märkte:



Märkte im X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen:

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief