Erwirtschaften kommt vor dem Verteilen!

Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada (CETA) soll noch dieses Jahr ratifiziert werden – nachdem es fünf Jahre auf Eis lag. Für FDP-Arbeitsmarktpolitiker Jens Teutrine sind das großartige Neuigkeiten: „Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation müssen wir den politischen Schwerpunkt auf das Erwirtschaften des Wohlstands für die nächsten Jahrzehnte legen“, erklärt er. Die Auswirkungen der vielen Krisen auf die Wirtschaft seien überall zu spüren, daher brauche es weniger wirtschaftliche Abschottung, sondern mehr freien Handel, besonders mit bekannten demokratischen Partnern wie Kanada.

„Damit bilden wir nicht nur einen starken Gegenpol zu den wachsenden Autokratien, sondern helfen auch den Menschen ganz konkret. CETA soll über 98 Prozent der Zölle zwischen der EU und Kanada abbauen, was den europäischen Unternehmen jährlich Einsparungen von rund 590 Millionen Euro bringen kann“, so Teutrine. Da freier weltweiter Handel eine wesentliche Grundlage für gesundes Wirtschaftswachstum ist, wird die FDP bei diesem Erfolg nicht aufhören. „Das ist nur der Anfang“, sagt Teutrine. „Weitere Freihandelsabkommen sind in Planung - um unsere einseitigen Abhängigkeiten zu verringern und unserem Mittelstand besseren Export zu ermöglichen.“