Erstaunliche Parallelen zeigen herausragende Perspektive!

"Bullenmärkte werden im Pessimismus geboren, wachsen in der Skepsis, altern im Optimismus und sterben in der Euphorie". Dieses Zitat von Sir John Templeton gilt immer noch. Denn trotz aller Veränderungen, schnell gewordenen Märkten, effizientem Zugang zu Informationen für die Anleger: Die Emotionen und Handlungsweisen der Marktteilnehmer ändern sich nicht!



In der aktuellen Kursentwicklung sind deutliche Parallelen zu den Anfängen der gigantischen Bullenmärkte 2003, 2009 und 2012 zu erkennen. Die Kurse steigen seit einigen Woche bei unverändert sehr schlechter und ängstlicher Stimmung. Sollte sich dieser Gleichklang in den kommenden Monaten (und Jahren) fortsetzen, stehen uns glänzende Börsenzeiten mit immensen Gewinnchancen ins Haus.







Neben den langfristigen Gewinnmöglichkeiten gab es in den vergangenen Tagen auch immer wieder kurzfristige Trading-Chancen mit enormem Potenzial. So sind wir beispielsweise im HAACK-DAILY am Mittwoch bei Infineon eingestiegen und das Timing war nahezu perfekt. Denn heute - nur wenige Handelsstunden nach unserem Einstieg - liegt die Hausse-Position schon rund 30% im Gewinn! Das heißt:



In der aktuellen Marktphase winken sowohl für langfristig orientierte Anleger tolle Einstiegsgelegenheiten wie auch für kurzfristig agierende Trader. Nutzen Sie diese Chancen!

