Erneuerbare Energien als Preisstabilisatoren

Düsseldorf, 20. September 2022 – Deutschland ist in Europa einer der Vorreiter bei Erneuerbaren Energien. Mit viel Geld wurden sie gefördert und aufgebaut und jetzt zeigt sich, wie vorausschauend dieser Aufbau war: Angesichts des starken Windes über Europa in den vergangenen Tagen lieferten die Windräder so viel Strom, dass die Preise in Deutschland niedriger liegen als in allen Nachbarländern. Und endlich wieder in erträgliche Regionen fielen. – Ein Kommentar von Markus W. Voigt, CEO der aream Group.

48,89 Euro kostete Strom an der Leipziger Börse am Montag (19. September 2022) für Deutschland. Das ebenfalls stark mit Windkraft versorgte Dänemark zahlte zwischen 52 und 53 Euro. In den Niederlanden lag der Preis schon bei 80 Euro, in Belgien bei 118 Euro, Polen musste 141 Euro zahlen. Am teuersten wurde es in der Schweiz mit 257 Euro, in Österreich mit 218,- und im Atomstromland Frankreich mit 169 Euro.

Strompreise in Europa am 19.09.2022 (Quelle: Europäische Strombörse EPEX SPOT SE)

Diese Zahlen zeigen, dass sich der Ausbau der Erneuerbaren Energien, der tatsächlich ja über Jahre die Stromrechnung eher nach oben trieb, jetzt zur Strompreisdämpfung beiträgt. Die Erneuerbaren Energien zeigen damit, dass sie kein Luxus sind und nicht nur etwas für gute Zeiten. Sie sind unverzichtbar als Grundlast und wirken dämpfend auf den Strompreis. Denn auch wenn solche an der Börse gefundenen Preise immer nur eine Momentaufnahme sind, zeigen sie doch die Richtung. Strom, der zu diesen Preisen eingekauft wurde, senkt den Gesamtpreis.

Deutschland könnte ein wirkliches Schlaraffenland für Stromverbraucher sein, wenn die Frage der Speicherung noch gelöst würde. Egal ob in Pumpspeichern, in Batterien oder in Form von Wasserstoff: Wenn grüner Strom erst einmal gespeichert und zu jeder Zeit und fast unbegrenzt verfügbar gemacht werden kann, wird das der deutschen Wirtschaft einen neuen Boom bescheren.

Heute ist bereits zu sehen, dass im windreichen und mit Erneuerbaren Energien stark versorgten Schleswig-Holstein mehr und mehr auch energieintensive Unternehmen Standorte aufbauen. Dieser Sog wird noch zunehmen und wenn Deutschland sein Ausbautempo auch in seinen anderen Regionen und vor allem im Süden steigert, werden selbst Unternehmen aus dem Ausland ihre Standortwahl nach Energieverfügbarkeit und damit in Deutschland treffen.

Günstiger Strom zu jeder Tages- und Nachtzeit, möglich durch den Ausbau von Erzeugung und Speicherung, wird dafür sorgen, dass sich in Deutschland wahrlich blühende Landschaften entfalten können.

Über aream

Die aream Group ist ein voll integrierter Investment- und Asset-Manager für institutionelle Investoren mit Fokus auf nachhaltige Infrastruktur im Sektor Erneuerbare Energien, zu denen Wind- und Solarkraft, Netze und Speichertechnologie gehören. Dabei ist aream entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Projektentwicklung bis zum Betrieb der Anlagen vertreten. Mit einem Transaktionsvolumen von mehr als 1,5 Milliarden Euro deckt das Unternehmen seit über 15 Jahren das gesamte Spektrum an Asset-Management-Leistungen ab und sorgt für die kaufmännische und technische Optimierung der Assets. Neben klassischen Projektinvestments in Clean Energy bietet aream auch Investitionsmöglichkeiten in Climate-Tech-Unternehmen: direkt oder über Private-Equity-Lösungen. aream vereint Investitionsexpertise mit technischem und kaufmännischem Know-how und gewährleistet durch einen strukturierten Investment- und Risikomanagementprozess eine nachhaltige Performance mit stabilen Ausschüttungen, Renditen und Wertzuwächsen.

