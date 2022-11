Erleichterungsrally statt Bärenmarktrally

Hamburg, 11. November 2022 – Die Märkte sehnen sich nach guten Nachrichten von Inflationsseite – und zumindest ein Datenpunkt erfüllte jetzt diese Wünsche. Die Inflationsrate in den USA fiel im Oktober mit 7,7 Prozent etwas geringer aus als zuvor erwartet. „Dieser kleine Rückgang reicht aus, um die Märkte in Euphorie zu versetzen“, sagt Mathias Beil, Leiter Private Banking bei der Hamburger Sutor Bank. „Damit zeigt sich, dass die Erholung der Märkte nicht nur eine Bärenmarktrally war, sondern ein bereits nachhaltiger Anstieg.“

US-Notenbank statt US-Politik bestimmend für die Kurse

Und es zeigt sich auch, was wirklich wichtig ist an den Märkten: Während die Wahlen in den USA die Märkte eher kalt ließen, fiel die Reaktion auf die Inflationsdaten heftig aus. „Die eigentlichen Entscheidungen über Wohl und Wehe der Wirtschaft werden nicht von der US-Politik gefällt, sondern von der US-Notenbank“, so Beil. Und die wird angesichts eines nachlassenden Inflationsdrucks eher bereit sein, zu einer marktfreundlichen Zinspolitik zurückzukehren.

8,2 Prozent betrugen die Preissteigerungen in den USA noch im September. Und auch wenn der Rückgang noch nicht groß ist, stellt er doch einen Wendepunkt dar. „Nachdem die Preise in der Jahresbetrachtung ständig stark gestiegen waren, könnte sich jetzt eine Beruhigung ergeben“, sagt Beil. „Die starken Preissprünge scheinen vorbei, dadurch sinken spätestens ab Frühjahr 2023 die Inflationsraten noch deutlicher.“ Und dann sollte auch die Fed wieder zur stimulierenden Politik übergehen, mit der sie die Märkte weltweit in den vergangenen Jahren von Hoch zu Hoch trieb.

Auch wenn immer noch die Gefahr besteht, dass sich eine ausgewachsene Rezession ergibt und die Märkte noch einmal stark abstürzen, die jetzt gesehene Markterholung also nichts war als ein kurzer Zwischensprint, eine Bärenmarktrally: „Die Wahrscheinlichkeit dafür sinkt mehr und mehr und es wird immer klarer, dass auf Sicht die Kurse weiter steigen können“, so Mathias Beil.

Aktieninvestoren sehen zudem auch die günstigen Bewertungen und nutzen diese zum Einstieg. „Gut möglich, dass wer jetzt an der Seitenlinie stehen bleibt, dies bald bereut und sich dann teurer in den Markt zurückkaufen muss“, sagt Kapitalmarktexperte Beil.



Über die Sutor Bank

Die Hamburger Sutor Bank, gegründet 1921, bietet mit ihrer Vermögensverwaltung für alle den unkomplizierten Einstieg in den Kapitalmarkt, leistet individuelle Vermögensberatung und managt zahlreiche Stiftungen. Für Finanzdienstleister entwickelt die Sutor Bank Finanzprodukte und übernimmt das technische und administrative Depotmanagement.









Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.