Erinnern Sie sich noch an die Demokratie?

Heute ein bisschen Wehmut und Melancholie. Erinnern Sie sich noch?

So lange ist das ja gar nicht her. Obwohl es eigentlich scheint, als sei es Welten her. Aber es hat sich seitdem ja auch beinahe die gesamte Welt geändert.

Erinnern Sie noch …

… als die Politik zumindest ansatzweise noch das getan hat, wofür sie von der Mehrheit der Bevölkerung gewählt worden war?

… als die Ideologen noch in Moskau und in Ost-Berlin saßen, aber noch nicht bei uns in der Regierung der Bundesrepublik?

… als wir noch sagen konnten, was wir dachten, ohne dafür öffentlich gestraft zu werden?

… als wir noch Kanzler hatten, die wussten, was sie taten und es nicht vergessen hatten?

… als diejenigen, die sagten, für die Demokratie zu kämpfen, noch nicht an deren Abschaffung arbeiteten?

… als der Verfassungsschutz noch kein Organ der Bundesregierung war?

… als die Nachrichten in der Bundesrepublik noch nicht wie die „Aktuelle Kamera“ klangen?

… als sich unsere Zeitungen in der Bundesrepublik noch nicht wie „Neues Deutschland“ lasen?

… als diejenigen, die fleißig waren, sich für ihre Familie noch ein Häuschen kaufen oder bauen konnten?

… als wir noch keinen Krieg geführt haben?

… und als die Wissenschaft noch Wissen schaffte und nicht für die Politik anschaffen ging?

Ja, erinnern Sie sich? An die Zeit, als wir noch selbst über unser Leben bestimmen konnten und nicht nur wie heute über unser Geschlecht?

Das war ´ne schöne Zeit, oder? Mit einigen Schwächen natürlich. Aber immerhin noch besser als heute mit dem Bund deutscher Politmädels und der Habeckjugend.





Bernd Niquet





berndniquet@t-online.de