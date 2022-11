Erholen vor der Fed

Von Craig Erlam, leitender Marktanalyst, UK & EMEA, OANDA

Eine weitere volatile Sitzung an den Finanzmärkten steht bevor, da wir auf die nächsten Schritte der Fed warten, während die Erwartungen auf eine dovishe Wende zum Jahresende steigen.

Während eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte für morgen feststeht, sind die Anleger an der Botschaft interessiert. Obwohl sich die Inflation nach wie vor auf einem atemberaubenden Niveau befindet, wächst die Überzeugung, dass die Zentralbank in den nächsten Sitzungen den Wunsch signalisieren wird, die Bremse zu lockern, beginnend mit einer Anhebung um 50 Basispunkte im Dezember.

Es könnte zu spät sein, um eine Rezession zu vermeiden, aber die Fed hat von Anfang an deutlich gemacht, dass eine sanfte Landung zwar das wünschenswerte und erreichbare Ergebnis ist, dass aber die Eindämmung der Inflation im Vordergrund steht. Die Frage ist, ob die Zentralbank glaubt, dass ihre Bemühungen dies erreichen werden, oder ob mehr getan werden muss.

Da sich die Wirtschaft abschwächt, die Erträge nicht beeindrucken und die Renditekurven sich umkehren - was auf eine bevorstehende Rezession hindeutet -, sind viele der Meinung, dass die Risiken einer aggressiven Straffung größer sind als die eines allmählichen Vorgehens. Die Wirtschaft muss eine Menge Straffungen verkraften, wenn die Zinssätze in dieser Woche wahrscheinlich den Bereich von 3,75 bis 4 % erreichen.

Ein positives Signal könnte für Aktienanleger ein aufregender Moment sein, nach dem sie sich das ganze Jahr über gesehnt haben, aber das bedeutet nicht, dass ab jetzt alles glatt läuft. Es gibt immer noch den wirtschaftlichen Abschwung und eine mögliche globale Rezession, mit der man sich auseinandersetzen muss, ganz zu schweigen von einem höchst unsicheren Winter in Europa.

RBA setzt langsame Straffung fort

Die RBA hat im vergangenen Monat mit ihrer Entscheidung, den Leitzins nur um 25 Basispunkte zu erhöhen, den Stein ins Rollen gebracht, und heute Morgen hat sie eine ähnliche Entscheidung getroffen. Der Leitzins liegt jetzt bei 2,85 % und wird voraussichtlich weiter steigen. Angesichts der Verlangsamung des Wachstums und des erwarteten Anstiegs der Arbeitslosigkeit kann die RBA mit kleineren Zinsschritten eine Übertreibung auf Kosten der Wirtschaft vermeiden. Dennoch ist die Inflation noch lange nicht unter Kontrolle, und das ist der Balanceakt, dem sich alle Zentralbanken irgendwann stellen müssen.

BPs Rekordergebnisse

BP kündigte heute Morgen einen weiteren Aktienrückkauf im Wert von 2,5 Mrd. $ an, nachdem das Unternehmen erneut phänomenale Quartalsergebnisse vorgelegt hatte. Der Gewinn im dritten Quartal lag nur knapp unter den 8,5 Mrd. $ des zweiten Quartals, aber deutlich über dem des Vorjahres und massiv über den Erwartungen (8,3 Mrd. $ gegenüber 6 Mrd. $). Dies wird den Ruf nach "windfall taxes" in einer Zeit, in der die Regierungen mit schwarzen Löchern in den Staatsfinanzen konfrontiert sind und schwierige Entscheidungen über Steuern und Ausgaben treffen müssen, nicht verringern. Es wird nicht einfach sein, das richtige Gleichgewicht zwischen der Besteuerung von "Übergewinnen" infolge des Krieges in der Ukraine und der Abschreckung von Investitionen zu finden, vor allem, wenn man die politischen Hintergründe berücksichtigt.

Chinas PMI-Überraschung

Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe war eine angenehme Überraschung, wenn man bedenkt, was die offiziellen PMI-Daten am Montag ergaben. Der Wert, der in der Regel kleinere Privatunternehmen erfasst, hat sich gegenüber September verbessert, obwohl er weiterhin im Bereich der Kontraktion liegt. Angesichts des anhaltenden Gegenwinds im Inland infolge der Nullzinspolitik und der Probleme auf dem Immobilienmarkt, ganz zu schweigen von den sich verschlechternden globalen Wachstumsaussichten, stimmen mich diese Zahlen jedoch nicht optimistischer für die Zukunft.

Öl stabilisiert sich angesichts der optimistischen OPEC-Prognosen

Die Ölpreise sind am Dienstag erneut gestiegen, wobei Brent und WTI um fast 1,5 % zulegten. In der letzten Woche hat sich an der Ölfront wenig geändert, wobei sich der Preis nach einer recht turbulenten Zeit zu stabilisieren scheint.

Die OPEC veröffentlichte am Montag ihren Ölmarktbericht für 2022 und geht davon aus, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren weiter steigen wird. Und das trotz des kurzfristigen wirtschaftlichen Gegenwinds, der zu der umstrittenen Förderkürzung von zwei Millionen Barrel im vergangenen Monat geführt hat. In dem Bericht wird unter anderem auf den Bedarf an mehr Investitionen, die Stärkung der Nachfrage aufgrund der Verlagerung des Schwerpunkts von der Energiewende auf die Energiesicherheit sowie auf einen deutlich späteren Nachfragespitzenwert hingewiesen.

Kann Gold weiter steigen?

Am Dienstag, dem Tag vor der Fed-Entscheidung, an dem die Händler auf eine gewisse Entspannung hoffen, ist eine leichte Erholung des Goldpreises zu beobachten. Diese Hoffnung hat sich noch nicht auf den Goldpreis ausgewirkt, der in den letzten Wochen wieder in Richtung 1.600 $ gefallen ist. Das gelbe Metall wurde durch die rasch steigenden Zinssätze unter Druck gesetzt, und die Händler erwarten zunehmend, dass sich die Fed der RBA anschließt und eine langsamere Straffung vornimmt. Jeder Hinweis darauf, dass dies im Dezember der Fall sein wird, könnte den Goldpreis stützen, auch wenn nach wie vor erhebliche Unsicherheit besteht.

Bitcoin wartet auf die Fed

Bitcoin holt den Großteil der Verluste vom Montag inmitten einer Erholung der Risikoanlagen wieder auf. Die Kryptowährung brach letzte Woche wieder über die 20.000 $-Marke aus und nährte damit die Hoffnung, dass eine breitere Erholung bevorstehen könnte, wenn die Fed die von so vielen erwartete positive Botschaft übermitteln kann. Gegenwärtig bewegt sich der Kurs jedoch weitgehend in dem Bereich, in dem er sich seit Mitte August bewegt, als er um die 20.000 US-Dollar schwankte, wobei die Ausbrüche auf beiden Seiten nicht zu wesentlichen Schwankungen in die eine oder andere Richtung führten. Könnte die Fed das ändern?

