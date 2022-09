Erhöhte Inflation vielleicht als Dauerzustand

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Nach zwei Monaten leichter Entspannung hat die Inflation hierzulande wieder angezogen

Es gibt kaum noch Güter, die nicht teurer geworden sind. Auf fast acht Prozent ist die Inflation in Deutschland nun wieder angestiegen. In den kommenden Monaten werden sogar zweistellige Inflationsraten erwartet. Wie das statistische Bundesamt errechnet hat, waren im August Heizöl, Kraftstoffe und Strom rund 35 Prozent teurer als im August 2021. Bei den Lebensmitteln lag die Teuerungsrate bei gut 16 Prozent. Und höhere Teuerungsraten verringern die Kaufkraft der Verbraucher. Viele müssen bereits im Hinblick auf die hohen Energiekosten in den kommenden Monaten sparen. Dass die Teuerung jetzt noch nach oben gehen wird, liegt am Ende des Tankrabatts und des Neun-Euro-Tickets. Im Oktober kommt noch die Gasumlage hinzu. Die von der Europäischen Union angestrebte Inflationsrate von zwei Prozent rückt so in weite Ferne.





Dass die Zeiten niedriger Inflation vorbei sind, das glaubt auch eine wachsende Zahl bekannter Finanzkonzerne. Arbeitskosten sind höher und die Globalisierung ist nicht mehr so gefragt, die Weltwirtschaft verändert sich. Die internationalen Sanktionen gegen Russland sorgen für gestörte Lieferketten. Da sollten Anlagen in Rohstoffe und natürliche Ressourcen erhöht werden. Auf lange Sicht sollten grüne Metalle sehr gute Chancen für Investoren bieten, ebenso wie Gold und Silber. Das in den Lithium-Ionen-Batterien der Elektrofahrzeuge verbaute Lithium ist preislich in China und in den USA fast auf Rekordhöhen gestiegen. Laut Prognosen werden bis 2040 weltweit 64 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft werden. Im Jahr 2021 waren es noch 6,6 Millionen. Da könnte sich ein Investment in Gesellschaften mit Lithium wie Alpha Lithium oder ION Energy lohnen. Alpha Lithium erschließt die Salare Tollilar (27.500 Hektar groß, erforscht sind erst 33 Prozent) und Hombre Muerto in Argentinien („Lithium-Dreieck“). ION Energy kümmert sich in der Mongolei, einem bergbaufreundlichen Land, um zwei Lithiumprojekte.





