Erfolgsquote von 80,19 %: In 10,9 Jahren waren von 1186 Handelssignalen 951 Gewinner!

Letzte Woche schrieb ich, dass sich die Indizes innerhalb eines Abwärtstrends befinden.

Nach der X-Sequentials Chartanalyse Methode ist es derzeit sehr wahrscheinlich, dass der DAX-Index noch maximal bis 11.210 Punkten in Abwärtsrichtung fallen wird.

Tiefere Kurse als 11.210 Punkten sind derzeit nicht zu erwarten.

Sollte bei ca. 11.210 Punkten ein positives X-Sequentials Kursmuster vorliegen, dann ist ein Kursanstieg zu erwarten.

Es ergeben sich Kursziele bei 13.160 Punkten, 14.460 Punkten und 15.420 Punkten. Der DAX-Index notiert am Freitag, den 30.9.2022 bei 12.014 Punkten.

Beim Dow Jones Industrial Index ist laut der X-Sequentials Chartanalyse Methode ausgehend vom gestrigen Schlusskurs bei 29.225,62 Punkten noch eine Abwärtsbewegung bis 27.325 Punkten zu erwarten. Von dort aus sollte der Dow Jones Industrial Index bis 31.985 Punkten und 35.275 Punkten ansteigen.



Die zu erwartende Trendumkehr sowie die Kursanstiege werden sich nicht postwendend vollziehen.

Auch wird alles nicht geradewegs verlaufen.

In zwei Handelswoche wurden mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen nachfolgende Trading Ergebnisse realisiert:

DAX-Index: +282 Punkte,

All Ordinaries Index: +227 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +1182 Punkte,

30 Years US-Treasury Bonds Future: +512,9 Ticks/Punkte (davor: +315 Ticks/Punkte),

USD/CAD: +324 Pips,

Light Crude Oil (Erdöl): +752 Pips

Natural Gas (Erdgas): +101,7 Ticks/Punkte.

Vor drei Wochen wurden +309 Pips im USD/JPY gewonnen.

Es war kein einziger Verlust Trade dabei!



Der Beweis! Seit Januar 2012 wurden 1186 Handelssignale veröffentlicht. Davon waren 951 Handelssignale Gewinner und 235 Handelssignale waren Verlierer. Das ergibt eine Trefferquote von 80,19 %.

