Equity Metals: Ressourcenschätzung erhöht, Privatplatzierung läuft

Equity Metals Corp. (TSX.V: EQTY, WKN: A2PR0W, ISIN: CA29472E1079) hatte am Anfang des Monats einen deutlichen Anstieg der Mineralressourcenschätzung für das Silver Queen Projekt vermeldet. Die Aktie legte daraufhin zeitweise um mehr als 250 % zu. Den Schwung will das Unternehmen auch für eine Privatplatzierung nutzen, die auch der weiteren Exploration dienen soll.

Das kanadische Explorationsunternehmen Equity Metals startete mit einer Erfolgsmeldung in den Dezember. Wie das Unternehmen mitteilte, haben die Beauftragten Dienstleister Kirkham Geosystems Ltd und P&E Mining Consultants Inc. die Mineralressourcenschätzung für das Projekt Silver Queen in der kanadischen Provinz British Columbia aktualisiert und deutlich aufgestockt.

Laut dem Bericht wurden seitlich und neigungsabwärts verlaufende, deutliche Erweiterungen der zuvor modellierten Adern Nr. 3 und NG-3 gefunden. Die neue Ressourcenschätzung enthält auch eine zusätzliche Mineralisierung der Ziele Camp und Sveinson. Insgesamt wurden mit der neuen Schätzung 25.659 zusätzliche Bohrmeter aus den Jahren 2020-2022 berücksichtigt.

Angezeigte Silberunzen +297 %

Laut der neuen Schätzung machen Gold und Silber rund 64 % des Gesamtwerts des Projekts aus. Für die enthaltenen Silbervorkommen in der angezeigten Ressource wurde ein Anstieg um 297 % gegenüber der Schätzung von 2019 vermeldet. Die abgeleiteten Silberressourcen stiegen um 117 %.

Bei einem Net Smelter Return von 100 CAD pro Tonne ergeben sich im Vergleich zu der früheren Ressourcenschätzung eine Reihe von Wertsteigerungen.

So vermeldet Equity Metals eine Steigerung der angezeigten Mineralressourcen um 2,6 Millionen t auf 3,46 Millionen t. Die durchschnittlichen Mineralgehalte werden mit 189 g/t Silber, 2,13 g/t Gold, 0,24 % Kupfer, 0,6 % Blei und 3,5 % Zink (565 g/t AgÄq oder 6,9 g/t AuÄq) angegeben.

Das Projekt beherbergt demnach 21 Mio. oz. Silber, 237.000 oz. Gold, 18 Mio. Pfund Kupfer, 48 Mio. Pfund Blei und 267 Mio. Pfund Zink. Dies entspricht dem Bericht zufolge 62.8 Mio. oz. Silberäquivalent oder 767.000 oz. Goldäquivalent.

Auch die abgeleitete Mineralressourcenschätzung wurde deutlich aufgestockt. Hier stieg der Wert um 1,1 Millionen t auf 1,92 Millionen t mit durchschnittlich 162 g/t Silber, 0,80 g/t Gold, 0,23 % Kupfer, 0,5 % Blei und 2,0 % Zink (356 g/t AgÄq oder 4,3 g/t AuÄq). Dieser Bereich der Schätzung enthält demnach 10,3 Mio. oz. Silber, 50.000 oz. Gold, 10 Mio. Pfund Kupfer, 23 Mio. Pfund Blei und 84 Mio. Pfund Zink. Die abgeleiteten Ressourcen entsprechen somit 22,5 Mio. Unzen Silberäquivalent oder 273.000 Unzen Goldäquivalent.

Hohe Vorkommen, niedrige Kosten: Aktie steigt um fast 250 %

Equity Metals betont die bislang moderaten Kosten des Projekts. Seit 2019 wurden demnach 6,75 Millionen CAD in die Exploration des Silver Queen Projekts investiert. Daraus ergeben sich Cash-Discovery-Kosten von nur 0,15 CAD/oz pro hinzugefügtem AgÄq oder 11 C$/oz AuÄq.

Nicht zuletzt deshalb machte die Aktie nach der Bekanntgabe einen großen Satz nach oben. Notierten die Anteile am 30. November noch bei 0,04 EUR, wurden am Folgetag bereits mehr als 0,10 EUR gezahlt. Nach einer leichten Korrektur notiert die Equity Metals Aktie nun bei 0,09 EUR.

Präsident Joe Kizis betonte, schon 2019 von einem deutlichen Steigerungspotenzial des Projekts überzeugt gewesen zu sein. Zusätzlich gebe es weitere Ziele, die bislang nur geringfügig durch Bohrungen untersucht worden seien.

Privatplatzierung über 1,7 Millionen USD gestartet

Mit einer Privatplatzierung will Equity Metals nun weitere Gelder einzahlen, um das Projekt fortzusetzen. So sollen 1,7 Millionen USD eingenommen werden. Dazu will das Unternehmen 13.928.572 NFT (Non-Flow-Through) und FT (Flow-Though) Einheiten emittieren, wobei jede Einheit aus einer Non-Flow-Through bzw. Flow-Through-Stammaktie und einem Optionsanteil besteht. Die Flow-Through-Anteile dienen zur Finanzierung der Explorationsarbeiten beim Silver Queen Projekt, die Non-Flow-Through-Einheiten zur allgemeinen Kapitalerhöhung.

