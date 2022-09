Equity Metals: Mineralisierung auf „Silver Queen“ erweitert, Ressourcenupdate bevorstehend

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Schätze von „Silver Queen“ nehmen mit jeder Auswertung der Bohrkerne konkretere Dimensionen an. Wie die kanadische Equity Metals Corp. (TSX.V: EQTY, WKN: A2PR0W, ISIN: CA29472E1079) am Donnerstagabend meldete, konnte im Rahmen der Explorationsbohrkampagne im Sommer dieses Jahres die Mineralisierung auf dem Edelmetall-Projekt in British Columbia nochmals erweitert werden. Ausscherbohrungen hatten erneut ausgezeichnete Gehalte geschnitten. Zu den Highlights gehören ein 1,3 Meter langer Abschnitt mit 41,8 Gramm Gold- oder 3.136 Gramm Silber-Äquivalent pro Tonne und ein Abschnitt von 40 Zentimetern mit 32,2 Gramm Gold- und 2.411 Gramm Silberäquivalent je Tonne, beide innerhalb weit größerer hochgradiger Abschnitte. Damit steuert das Unternehmen mit großen Schritten auf eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für dieses Projekt zu, die für den Anfang des kommenden Quartals anvisiert wird.

Die Geschäftsleitung von Equity Metals zeigte sich in Statements hocherfreut über die neuesten Entwicklungen. So erklärte Rob Macdonald, der Vizepräsident für Exploration, dass die Identifizierung einer so starken Goldanreicherung im Zielgebiet „Camp Vein“ ein bedeutender Meilenstein sei. Traditionell weise dieser Zielbereich höhere Silberwerte in Relation zu Gold auf. Die zusätzliche Goldanreicherung erhöhe das gesamte Explorationspotenzial der Adererweiterungen für künftige Bohrtests, zusätzlich zu dem Umstand, dass die Projektionen dreier separater Adern in westlicher Richtung und in der Tiefe offen seien. Das sei, so Macdonald, bemerkenswert, da in der aktuellen Ressource aus dem Jahr 2019 noch keine der Mineralisierungen von „Camp Vein“ enthalten war.

Der Präsident von Equity Metals, Joe Kizis ergänzte, dass das Unternehmen auf seinem Vorzeigegrundstück „Silver Queen“ sowohl die Weiterentwicklung als auch die Risikominderung fortsetze. Der Schwerpunkt liege weiterhin auf der Entdeckung zusätzlicher Edelmetall-Unzen. Die geologische Modellierung führe dabei nach wie vor zu beeindruckenden Ergebnissen.

Ressourcen-Aktualisierung im vierten Quartal

Kizis führt weiter aus, dass die Bohrungen der vergangenen zwei Jahre die Adersysteme der Ziele „Camp“ und „Sveinson“ über eine Streichenlänge von 1,25 Kilometern und bis in 350 Meter Tiefe getestet hätten. Equity Metals setzt die Modellierung der Adern fort: „Camp Vein“ und die westliche Ausdehnung von „Sveinson“ werden weiter erprobt und kombiniert mit zusätzlichen metallurgischen Testarbeiten aus den vergangenen Monaten zur Aktualisierung der Mineralressource der Liegenschaft beitragen. Diese Aktualisierung wird für Anfang des vierten Quartals 2022 – also bereits in wenigen Wochen – avisiert.

Neue Explorationsbohrungen auf „Silver Queen“ sollen die nach Osten verlaufenden Adern am Ziel „Sveinson“ und mehrere auf dem gesamten Grundstück verteilte Aderziele weiter definieren und auffüllen.

Quelle: Equity Metals

Weitere Resultate aus dem Sommer-Bohrprogramm

Ausgewertet wurden Bohrlöcher, die im Juni 2022 auf dem zu 100 Prozent unternehmenseigenen Grundstück im nordwestlichen British Columbia abgeschlossen worden waren. Die Bohrungen waren Teil eines begrenzten, auf 1.500 Meter Gesamtlänge angelegten Bohrprogramms und sollten einen Teil des Zielgebietes „Sveinson“ beziehungsweise die Mineralisierung am Ziel „Camp Vein“ entlang des Streichens in westlicher Richtung erweitern. Eben dieses Bohrloch bei „Camp Vein“ sorgt mit hochgradigen Gold-Silber-Abschnitten nun für die guten Neuigkeiten.

Quelle: Equity Metals

Jenes Bohrloch mit der Nummer SQ22-078 war eine fünfzig Meter lange Ausscher-Bohrung und durchteufte drei Hauptcluster von Adern. Zwei lieferten besondere Abschnitte, nämlich einen 1,3 Meter langen Abschnitt mit einem Gehalt von 9,3 Gramm Gold, 1.998 Gramm Silber, 0,17 Prozent Kupfer, 2,2 Prozent Blei und 6,8 Prozent Zink (das entspricht 41,8 Gramm Gold- oder 3.136 Gramm Silber-Äquivalent). Alle Gramm- und Prozentangaben beziehen sich jeweils auf eine Tonne Material.

Dieser hochgradige Abschnitt liegt in einem 7,5 Meter messenden Abschnitt mit Durchschnittsgehalten von (jeweils je Tonne) 1,8 Gramm Gold, 539 Gramm Silber, 0,5 Prozent Blei und 1,8 Prozent Zink (entspricht 10,4 Gramm Gold- oder 778 Gramm Silber-Äquivalent).

Dieselbe Bohrung ergab in einem anderen Bereich ein 0,4-Meter-Intervall zu 0,2 Gramm Gold, 2.313 Gramm Silber, 1,2 Prozent Blei und 1,0 Prozent Zink (das sind 32,2 Gramm Gold-Äquivalent oder 2.411 Gramm Silber-Äquivalent) innerhalb eines 6,8-Meter-Abschnitts mit – je Tonne – gemittelt 156 Gramm Silber, 0,1 Prozent Blei und 0,1 Prozent Zink (beziehungsweise 2,2 Gramm Gold- oder 166 Gramm Silber-Äquivalent).

Auch die Bohrungen beim Ziel „Sveinson“ unweit des Übergangs zum Ziel „Camp“, die dessen gesamte 200 Meter messende Breite erprobten, durchteuften mehrere Adern. Bemerkenswert ist ein Abschnitt aus Bohrloch SQ22-076 von 0,4 Metern mit einem Gehalt von 653 Gramm Silber, 1,3 Gramm Gold 7,3 Prozent Kupfer, 0,1 Prozent Blei und 0,4 Prozent Zink (entspricht 19,5 Gramm Gold-Äquivalent oder 1.462 Gramm Silber-Äquivalent) innerhalb eines 1,6-Meter-Abschnitts mit 232 Gramm Silber, 0,8 Gramm Gold, 3,3 Prozent Kupfer, 0,1 Prozent Blei und 0,4 Prozent Zink (das sind 8,7 Gramm Gold-Äquivalent oder 649 Gramm Silber-Äquivalent.) Auch hier beziehen sich Gramm- und Prozentwerte wieder jeweils auf eine Tonne.

Quelle: Equity Metals

Einige weitere, wenn auch schmale Abschnitte bestätigen darüber hinaus die Kontinuität und teils auch die Tiefenprojektion von mindestens drei separaten Adersätzen, die durch das Ziel „Sveinson“ verlaufen.

Über „ Silver Queen“

Das Gold-Silber-Grundstück „Silver Queen“ blickt auf eine hundertjährige Geschichte historischer Exploration und Erschließung zurück. Es profitiert sowohl von seiner ausgezeichneten logistischen Anbindung an Straße und Schiene und die Verfügbarkeit nahegelegener Stromleitungen, als auch von der bedeutenden Bergbaustruktur, die auf seine früheren Betreiber Bradina JV (Bralorne Mines) und Houston Metals Corp. zurückgeht. Auf der Liegenschaft gibt es zwei historische Abstiege zur Ader „Nummer Drei“, eine Lagerinfrastruktur und instandgehaltene Abraum-Anlagen.

Das Grundstück mit einer Gesamtfläche von 18.852 Hektar setzt sich aus fünfundvierzig Mineralien-Claims, siebzehn „Crown Grants“ (Kronenkonzessionen) und zwei Oberflächen-„Crown Grants“ ohne zugrundeliegende Lizenzgebühren zusammen. Die Mineralisierung auf „Silver Queen“ wird von einer Abfolge epithermaler Adern beherbergt, die sich über etwa sechs Quadratkilometer erstrecken. Die aktuelle Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2019 enthält die Ader „Nummer Drei“, die durch Bohrungen über etwa 1,2 Kilometer und dann nach Südosten nachvollzogen werden konnte, wo sie unweit des verschütteten Kupfer-Molybdän-Porphyrs „Itsit“ in die Ader „NG-3“ übergeht.

Auf der Liegenschaft konnten bislang zwanzig verschiedene Adern identifiziert werden. Diese bilden ein ausgedehntes Netz zonierter, epithermaler Adern, die sich zwischen Kreidezeit und Tertiär gebildet haben. Die Liegenschaft ist in weiten Teilen noch unerforscht.

Über Equity Metals Corporation

Equity Metals Corporation, ein Unternehmen der Manex Resource Group, besitzt die hundertprozentige Beteiligung am oben dargestellten Projekt „Silver Queen“, das sich entlang des Skeena Arch in der Omineca Mining Division in British Columbia erstreckt. Diese Liegenschaft beherbergt hochgradige Edel- und Basismetalladern im Zusammenhang mit einem verschütteten, nur in Teilen beschriebenen Porphyr-System.

Equity Metals ist ferner Betreiber und besitzt außerdem die Mehrheitsbeteiligung (57,49 Prozent) am Joint-Venture „ Monument“, einem Diamantenprojekt in den Nordwest-Territorien. „Monument“ liegt strategisch günstig im Lac-De-Gras-Distrikt und nur 40 Kilometer von den Diamantenminen „Ekati“ und „Diavik“ entfernt.

Das ebenfalls zu hundert Prozent von Equity Metals kontrollierte Kieselerde-Projekt „La Ronge“ ist eine historische Sandgrube in Zentral-Saskatchewan, etwa 60 Kilometer entfernt von der gleichnamigen Stadt und 210 Kilometer westlich von Flin Flon, Manitoba. Vorläufige Studien legen nahe, dass die Kieselerde-Lagerstätte zu einem einfachen und rentablen, kostengünstigen Abbau- und Waschbetrieb entwickelt werden könnte, um hochreine Kieselerde mit über 98 Prozent Siliziumdioxid herzustellen. Das ist ein insbesondere von der Elektrofahrzeug-Industrie stark nachgefragtes Produkt.

View enclosure: Equity-Metals-scaled.gif [image/gif]

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.