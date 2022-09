Equinor: Der Support hat gehalten

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

von Manfred Ries

Freitag, 9. September 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zum Wochenschluss hin interessant: …

...die Rohstoffe! Heute geht es um den norwegischen Basiswert Equinor (WKN: 675213). Die Papiere zeigen sich – nach mehreren Tagen der Schwäche – wieder von ihrer starken Seite. Die Equinor-Aktie am Freitag, 9. September 2022 an der Heimatbörse in Oslo/Norwegen: 359,17 NOK (+1,3%).

Die Company. Die Equinor ASA ist ein internationales Energie-Unternehmen, nach eigenen Angaben Europas zweitgrößter Gaslieferant und der erste Betreiber eines schwimmenden Windparks auf hoher See. Der Firmensitz befindet sich in Stavanger/Norwegen. Das KGV(2023e) für die Aktie wird mit ~6,2 beziffert.

Die Ausgangslage. Die Papiere befinden sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Dieser wird vom steigenden Verlauf der 200-Tagelinie begleitet. Das bisherige Allzeithoch wurde Ende August bei 410,95 NOK markiert. Seither haben die Titel bis auf 351,25 NOK (-14%) korrigiert, drehten aber an einer entscheidenden Unterstützung wieder nach oben!

Der Ausblick. Die langfristige Aufwärtstrendlinie wurde erneut getestet – und hat gehalten! Durch die Konsolidierung der vergangenen zwei Wochen hat sich die zuvor gesehene überkaufte Marktsituation etwas bereinigt. Die Ausgangslage stimmt grundsätzlich positiv. Anleger achten auf die aktuell entscheidenden Schlüsselmarken bei 346,20 NOK (Support) und 373,25 NOK (Resistance). Ein Break out über das bisherige Allzeithoch bei 410,95 NOK – im Idealfall auf Wochenschlusskursbasis – käme einer Long-Ansage gleich. Ein Fall unter 346,20 NOK könnte die Notierungen von Equinor jedoch bis an den Bereich ihrer 200-Tagelinie zurückbringen.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund – und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.

Glossar:

MA(200): Abk. für ® Moving Average(200) – gemeint ist damit der Gleitende Durchschnitt von 200 Tagen („200-Tagelinie“).

Slow-Stochastik-Indikator: Der Indikator (Oszillator) hilft gerade in Seitwärtsbewegungen beim Aufspüren von Umkehrpunkten. Stochastik-Werte oberhalb der 80er-Linie deuten auf eine überkaufte Marktsituation hin; Stochastik-Werte unterhalb der 20er-Linie auf eine überverkaufte Situation. Handelssignale ergeben sich durch die Schnittpunkte der beiden Linien.