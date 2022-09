Equinor: Bald kommt die Entscheidung

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

von Manfred Ries

Montag, 26. September 2022

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Heute Fokus der Analysten – die …

…...Rohstoffe! Heute geht es um den Rohstoff Erdgas, der seine Konsolidierung zum Monatsende hin fortsetzt – Analyse: siehe unten. Da stellt sich die Frage: Was machen in diesem Umfeld die (Erd)Gas-Companies? Heute soll es um die norwegische Equinor ASA (WKN: 675213) gehen. Kurs der Equinor-Aktie am Montag, 26. September 2022 an der Heimatbörse in Oslo/Norwegen: 344,45 NOK (+1,9%).

Die Company. Die Equinor ASA ist ein internationales Energie-Unternehmen, nach eigenen Angaben Europas zweitgrößter Gaslieferant und der erste Betreiber eines schwimmenden Windparks auf hoher See. Der Firmensitz befindet sich in Stavanger/Norwegen. Das KGV(2023e) für die Aktie wird mit ~5,6 beziffert.

Die Ausgangslage. Bedingt durch die aktuelle Korrektur des Gas-Preises tendieren auch die Papiere von Equinor schwächer. Seit dem bisherigen Allzeithoch bei ~411 NOK sind die Kurse bis auf ~332 NOK (-19%) gefallen. Dabei wurde eine Aufwärtstrendlinie nach unten durchbrochen. Der Slow-Stochastik-Indikator (gelbe Kurven) signalisiert eine intakte Korrekturbewegung.

Der Ausblick. »Ein Fall unter 346,20 NOK könnte die Notierungen von Equinor bis an den Bereich ihrer 200-Tagelinie zurückbringen«, so unsere Einschätzung zu Equinor vom vergangenen 9. September. Genau dieses Szenario ist nun eingetreten – und die 200-Tagelinie, aktuell bei 317 NOK verlaufend, rückt näher. Dieser gleitende Durchschnitt verstärkt damit den Unterstützungsbereich ~320 NOK. Dort werden dann die weiteren Weichen gestellt und eine neue Strategie festgezurrt – die Titel befinden sich auf der Watch List des Optionsscheine Expert Trader© und werden dort bei Neuigkeiten besprochen.

Ein Wort zur Preisentwicklung bei Erdgas (Henry Hub): Das bisherige Hoch fand sich im vergangenen Juni bei 9,65 USD je BTU. Dieses Preisniveau wurde im August nochmals getestet. Seither haben die Preise bis auf 6,52 USD (-31%) korrigiert und testeten dabei am Montag ihre 200-Tagelinie. Im Abendhandel notiert Henry Hub Natural Gas wieder oberhalb des MA(200). Charttechnisch ist das kräftige Minus vom bisherigen Monat jedoch kritisch zu bewerten – ein weiterer Rückschlag bis in den Bereich der Aufwärtstrendlinie sollte einkalkuliert werden.

Zum Verständnis: Der Henry Hub Natural Gas Future (WKN: 621338) wird an der New York Mercantile Exchange (NYMEX) gehandelt und bezieht sich auf Erdgas der Sorte Henry Hub. Gehandelt wird der Kontrakt auf USD-Basis je British Terminal Units (BTU). Aktuell wird der Gas-Preis stark von der weiteren Entwicklung in der Ukraine beeinflusst.

Manfred Ries, Chefredakteur

