„Entwicklung und Verkauf von Cyberwaffen“ – Microsoft beschuldigt österreichisches Unternehmen des Malware-Handels

Bei sogenannten Zero Day-Hacks entdecken und nutzen Hacker Schwachstellen in Softwaresystemen, die den Entwicklern noch gar nicht bekannt sind – entsprechend verheerend sind die Folgen solcher Angriffe oftmals für Unternehmen und Endverbraucher. Nun machten Experten von Microsoft auf eine Zero Day-Malware aufmerksam, mit der Unternehmen in mehreren Ländern angegriffen wurden – und sie stammt aus Österreich. Für Rahul Bhushan, Mitgründer des auf thematische ETFs spezialisierten Emittenten Rize ETF, ist der Fall ein weiterer klarer Beweis für den stetig wachsenden Stellenwert adäquater Abwehrmaßnahmen gegen Cyberangriffe.

München/London, 28. Juli 2022 – „Die Malware, auf die Experten des Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC) gestern Abend hinwiesen, trägt den Namen Subzero – und sie wurde nach Angaben des Unternehmens von der österreichischen Firma DSIRF entwickelt“, so Rahul Bhushan. DSIRF unterhalte Büros in Wien und Liechtenstein und wurde schon Ende letzten Jahres mit der Entwicklung von Subzero und Kontakten bis in den russischen Kreml in Verbindung gebracht.[1] Microsoft zufolge sei von DSIRF verkaufte Malware bereits für Angriffe auf Unternehmen in mehreren Ländern – darunter Banken, Anwaltskanzleien und Beratungsunternehmen in Österreich, dem Vereinigten Königreich und Panama – genutzt worden.[2] Und nicht nur das: Nach Angaben der Sicherheitsexperten hat das Wiener Unternehmen diese bösartige Software nicht nur verkauft, sondern könnte direkt an den Cyberangriffen beteiligt gewesen sein.[3]

Angriffe von privater wie auch staatlicher Seite

„Für uns bei Rize ETF ist diese aufsehenerregende Entwicklung nur das jüngste Beispiel eines sicher länger abzeichnenden Trends der wachsenden Bedrohung der stets fortschreitenden Technologie für Cyberangriffe“, kommentiert Bhushan. „In der jüngeren Vergangenheit wurden bereits mehrere Zero Day-Hacks bekannt, die von privaten Hacking-Firmen entwickelt wurden.“ Ein Beispiel sei die im letzten Juli offenbarte Malware des israelischen Unternehmens Candiru, die für Angriffe gegen mehrere hundert Personen, darunter Politiker, Menschenrechtsaktivisten und Journalisten genutzt worden sei.[4] „Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung und den zunehmenden, böswilligen Aktivitäten von privater oder – wie im Falle Russlands – staatlicher Seite ist heute niemand mehr vor Cyberangriffen gefeit.“ Es sei zu erwarten, dass sowohl Unternehmen als auch Regierungen ihre Investitionen zur Abwehr solcher Angriffe erhöhen würden.

Über Rize ETF

2019 gegründet legt Rize ETF als erster europäischer Emittent ausschließlich thematische ETFs auf. Das Gründer-Team Rahul Bhushan, Stuart Forbes, Anthony Martin und Jason Kennard vereint mehr als 35 Jahre Erfahrung und leistete schon früh gemeinsam Pionierarbeit im Bereich themenbasierter ETFs. Unter anderem brachte das Team die ersten ETFs für Robotik, Cybersicherheit und Batterie-Technologie auf den europäischen Markt. Seit 2020 lanciert Rize ETF unterschiedlichste Anlagethemen. Die Anlagestrategien der jeweiligen ETFs werden in Zusammenarbeit mit Researchhäusern und Indexanbietern entwickelt. Inzwischen managt Rize ETF etwa 500 Millionen US-Dollar. Rize ETF Limited ist von Aldgate Advisors Limited (Firm Reference No. 763187) bevollmächtigter Repräsentant, zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority, 5th Floor, 20 Fenchurch Street, London, Vereinigtes Königreich EC3M 3BY.

