Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Am Mittwoch war es soweit- die von den Anlegern mit Spannung verfolgte Fed-Sitzung fand statt. Wie von Experten erwartet, beließen die US-Währungshüter ihre Leitzinsen unverändert. Allerdings signalisierten sie, dass die US-Leitzinsen im Jahresverlauf in drei Zinsschritten um 0,75 % gesenkt werden könnten. Entscheidend sei dabei die Inflationsentwicklung. Diese sollte sich in Richtung 2 % bewegen um Zinssenkungen vornehmen zu können. In den ersten zwei Monaten des Jahres stieg die Teuerungsrate allerdings auf 3,2 %. Der zu Wochenbeginn auf 131,54 Punkte gefallene Euro-Bund-Future steigt im Wochenverlauf leicht an, derzeit stehen 131,87 Punkte auf der Kurstafel. Die unter der Woche gestiegenen Renditen geben nach der Fed-Sitzung nach und bewegen sich wieder auf Vorwochenniveau. Die 10-jährige Bundesanleihe rentiert derzeit mit 2,404 %, in der Vorwoche waren es 2,4345 %. Mit 2,576 % notiert die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe leicht über der Vorwoche, als 2,564 % auf dem Kurszettel standen.

Der Verlauf des Euro-Bund-Future in dieser Woche

