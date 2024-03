Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Euro-Bund-Future

Während die EZB ihre Leitzinsen wie erwartet unverändert beließ, bleiben die Notenbanker weiterhin zurückhaltend bei Aussagen zu möglichen Zinssenkungen. Laut EZB-Chefin Christine Lagarde benötigen die Währungshüter „noch viel mehr Informationen“ um über Zinssenkungen zu beraten. Auch in den USA sind zeitnahe Zinsschritte eher nicht zu erwarten. Dort zog die Inflation im Februar leicht um 0,1 % auf 3,2 % an. In Deutschland dagegen sank sie um 0,4 % auf 2,5 % und damit den niedrigsten Wert seit Juni 2021. Der Euro-Bund-Future gibt diese Woche von 133,5 Punkten auf 132,54 Punkte nach. Beinahe unverändert notiert die Rendite für die 10-jährige Bundesanleihe. In der Vorwoche rentierte diese mit 2,326 %, aktuell sind es 2,3695 %. Leicht nach oben geht es mit 2,528 % für die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe, vor Wochenfrist standen 2,461 % auf der Kurstafel.

