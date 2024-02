Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Euro-Bund-Future

Die bisherige Handelswoche verlief relativ ruhig, die Marktteilnehmer warten auf die am Donnerstagnachmittag anstehenden Wirtschaftsdaten beidseits des Atlantiks. Im Euro-Raum veröffentlichen mehrere Staaten ihre Inflationsdaten, in den USA warten frische Preisdaten zum persönlichen Konsum auf die Anleger. Marktbeobachter erwarten von diesen Daten Aufschlüsse über die nächsten Zinsschritte der Notenbanken. Im Vorfeld tendiert der Euro-Bund-Future seitwärts und notiert mit 132,4 Prozentpunkten nur leicht höher als in der Vorwoche mit 132,1 Punkten. Unterdessen geht es für die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe minimal nach unten, aktuell zeigt die Kurstafel 2,45 % an, vor Wochenfrist waren es 2,4805 %. Dem schließt sich die Rendite für die 30-jährige Bundesanleihe an, diese rentiert derzeit bei 2,579 %, nach 2,601 % in der Vorwoche.

