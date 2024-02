Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Marktteilnehmer erwarten seit geraumer Zeit, dass in diesem Jahr die Zinsen gesenkt werden. Die beherrschende Frage am Markt ist demzufolge nicht ob, sondern wann die Notenbanken mit Zinssenkungen beginnen. Experten gehen zunehmend davon aus, dass sich die Währungshüter damit noch etwas Zeit lassen. Darauf deutet auch das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll zur jüngsten Fed-Sitzung, auf der die US-Notenbanker ihre Leitzinsen unverändert beließen. Demnach geht die Fed zwar davon aus, dass die Zinsen ihren Höhepunkt erreicht haben, aufgrund der Inflationsdaten aber auch im März nicht mit Zinssenkungen zu rechnen sei. Der Euro-Bund-Future reagiert mit einem Rücksetzer auf 132,1 Prozentpunkte. In der Vorwoche notierte er noch bei 133,89 Punkten. Den Renditen hilft das auf die Sprünge, die 10-jährige Bundesanleihe rentiert aktuell bei 2,4805 %, in der Vorwoche lag sie noch bei 2,3165 %. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe legt ebenfalls zu, nach 2,483 % vor Wochenfrist stehen derzeit 2,601 % auf der Kurstafel.

Der Verlauf des Euro-Bund-Future in dieser Woche

