Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Zu Wochenbeginn bestimmte die US-Inflation die Stimmung an den Märkten. Die Teuerungsrate in den USA sank im Januar auf 3,1 %, Experten gingen jedoch von einer deutlicheren Abschwächung auf 2,9 % aus. Das lässt die Anleger zunehmend an raschen Zinssenkungen zweifeln. Die Marktteilnehmer dürften auch für die restliche Woche weitere US-Konjunkturdaten im Blick behalten. Der Euro-Bund-Future sank nach den US-Inflationsdaten auf sein Wochentief bei 132,77 Prozentpunkten. Seither kann er sich wieder etwas erholen, aktuell stehen 133,89 Punkte auf der Kurstafel. Nachdem es für die Anleiherenditen zu Wochenbeginn deutlich nach oben ging, bewegen sie sich derzeit wieder in etwa auf Vorwochenniveau. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe beträgt aktuell 2,3165 %, nach 2,3055 % vor Wochenfrist. Nach unten ging es dagegen für die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Letzte Woche rentierte diese bei 2,537 %, aktuell stehen 2,483 % auf dem Kurszettel.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.