Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Die ersten Notenbanken-Sitzungen des Jahres brachten keine Veränderungen bei den Leitzinsen der Fed und EZB. Jedoch mehren sich die Signale, dass die erwarteten Zinssenkungen noch etwas auf sich warten lassen. In den USA stützt unter anderem ein robuster US-Arbeitsmarkt diese Vermutung. Zudem eilen die Aktien-Indizes von Hoch zu Hoch. Der Euro-Bund-Future gibt in diesem Marktumfeld aktuell auf 134,08 Punkte nach. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe kann sich nach einem kleinen Durchhänger in der Vorwoche wieder auf 2,3055 % steigern. Ebenfalls nach oben geht es für die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. In der Vorwoche notierte diese bei 2,418 %, aktuell gibt es 2,537 %.

Der Verlauf des Euro-Bund-Future in dieser Woche

