Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Euro-Bund-Future

Nach einem verhaltenen Jahresstart kommen die Märkte zunehmend in Fahrt und auch die Datendichte nimmt wieder zu. Maue Konjunkturdaten aus Deutschland trüben dabei die Stimmung ein. Unterdessen steigt die US-Inflation auf 3,4 % und damit stärker als erwartet. Im Vormonat lag sie noch bei 3,1 %. Das dämpft die Erwartungen an deutliche Zinssenkungen und lässt den Euro-Bund-Future nach seinem kräftigen Anstieg zum Jahresende eine Kehrtwende einlegen. Derzeit notiert er mit 134,28 Punkten so tief wie seit Anfang Dezember nicht mehr. Für die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe geht es weiter aufwärts, nach 2,19 % in der Vorwoche notiert diese nun bei 2,272 %. Ebenfalls weiter nach oben geht es für die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Diese steigt von 2,412 % auf 2,483 %.

Risikohinweis

Alle unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sind urheberrechtlich geschützt und nicht zur weiteren Vervielfältigung bzw. Verbreitung frei. Ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Herausgeber nicht zulässig ist ferner die nachträgliche Veränderung bzw. Bearbeitung der Dokumente oder deren kommerzielle Weiterverwertung. Bei Zitaten ist in angemessenem Umfang auf die jeweilige Quelle zu verweisen. Sämtliche unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen werden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und formuliert. Dennoch kann seitens der Herausgeber bzw. der Redaktion keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen gegeben werden. Die Ausführungen im Rahmen der unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sowie sämtliche Inhalte der Website stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.