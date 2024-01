Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Nachdem die Notenbanken auf ihren letzten Sitzungen in 2023 für das neue Jahr Zinssenkungen signalisierten, kletterte der Euro-Bund-Future auf 138,64 Prozentpunkte. Das bedeutete den höchsten Stand seit März 2023. Zum Start in das neue Handelsjahr scheinen sich die Erwartungen der Anleger wieder etwas zu verschieben. Derzeit notiert der Euro-Bund-Future bei 135,25 Punkten deutlich niedriger als noch vor dem Jahreswechsel. Einen ersten Fingerzeig zur weiteren Zinsentwicklung könnten die am Donnerstag erwarteten US-Inflationsdaten geben. Unterdessen steigen die Anleiherenditen wieder an.



Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.