Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Euro-Bund-Future

Diese Woche treffen sich die Notenbanker von Fed und EZB ein letztes Mal in 2023. Die Fed machte am Mittwoch den Anfang und beließ ihre Leitzinsen wie erwartet unverändert. Allerdings signalisierten die US-Währungshüter deutlichere Zinssenkungen für 2024 als bisher erwartet. Am heutigen Donnerstag folgt die EZB-Sitzung, von der Anleger ebenfalls Signale für 2024 erwarten. Der Euro-Bund-Future steigt in Folge der Fed-Sitzung auf 136,94 Punkte. In der Vorwoche notierte er noch bei 134,71 Punkten. Die Anleihe-Renditen geben deutlich nach. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe geht von 2,2145 % auf 2,042 % zurück. Ein ähnliches Bild zeigt die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. In der Vorwoche rentierte diese bei 2,408 %, aktuell sind es 2,269 %.

