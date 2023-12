Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Marktteilnehmer gehen vermehrt von Zinssenkungen in 2024 aus. Das stützt die Jahresendrallye im Aktienmarkt, der DAX erreichte am Mittwoch mit 16.727 Punkten ein neues Rekordhoch. Der Euro-Bund-Future steigt in dieser Woche von 132,73 Prozentpunkten auf 134,71 Punkte. Die Anleihenkurse halten sich dennoch weiter auf ihrem Niveau der Vorwochen, die Renditen gehen etwas zurück. Für die 10-jährige Bundesanleihe steht derzeit eine Rendite von 2,2145 % auf der Kurstafel, in der Vorwoche waren es noch 2,4135 %. Ebenfalls gesunken ist die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Von 2,65 % geht es diese Woche auf 2,408 % nach unten. In der kommenden Woche wird es für die Anleger spannend, es stehen die letzten Sitzungen der Fed und EZB in 2023 an.

Der Verlauf des Euro-Bund-Future in dieser Woche

