Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Nach der US-Notenbank warnt nun auch die Bundesbank vor der Erwartung, dass sich die Inflation schnell beruhigen könnte. In den kommenden Monaten dürfte die Inflationsrate um ihren gegenwärtigen Wert schwanken, hieß es in dem diese Woche veröffentlichten Monatsbericht der Zentralbank. Im Oktober war die Teuerungsrate mit 3,8 % auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen. In der Eurozone fiel die Jahresinflationsrate im Oktober dagegen deutlich auf 2,9 % von zuvor 4,3 %. Der Euro-Bund-Future tendierte in dieser Woche seitwärts, kann insgesamt aber leicht zulegen, die Renditen fielen moderat. In der Vorwoche notierte der Euro-Bund-Future bei rund 131 Prozentpunkten, aktuell stehen 131,05 Punkte auf der Kurstafel. Für die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe geht es von 2,6170 % vor Wochenfrist auf 2,5655 % nach unten. Ebenfalls tiefer steht die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Vor einer Woche rentierte diese noch bei 2,8310 %, derzeit liegt die Rendite bei 2,754 %.

