Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

In der aktuellen Handelswoche richtete sich der Blick der Anleger in die USA. Am Dienstag wurden dort frische Inflationsdaten veröffentlicht. Im Oktober sank die Teuerungsrate demnach von 3,7 auf 3,2 % und somit deutlicher als von Experten erwartet. Diese gingen von einer US-Inflation in Höhe von 3,3 % aus. Marktbeobachter gehen nun vermehrt davon aus, dass die Notenbanken keine weiteren Zinserhöhungen vornehmen werden. Dementsprechend reagiert der Euro-Bund-Future mit einem Anstieg auf 130,80 Prozentpunkte, nachdem es zu Wochenbeginn noch auf 129,35 Punkte nach unten ging.

Der Verlauf des Euro-Bund-Future in dieser Woche

