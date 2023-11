Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Im dritten Quartal legten die Anleiherenditen deutlich zu und notierten so hoch wie seit den 2000er Jahren nicht mehr. Nachdem neue Inflations- und Konjunkturdaten auf eine weitere Abschwächung der Teuerungsrate und der Wirtschaft hindeuten, geht es für die Renditen diese Woche wieder etwas zurück. Der Euro-Bund-Future steigt dagegen von 129,20 Punkten aus der Vorwoche auf aktuell 130,63 Prozentpunkte an. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe sinkt von 2,78 % auf 2,6310 %. Ebenfalls im Rückwärtsgang befindet sich die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Diese notiert mit 2,843 % wieder deutlich unter der 3 %-Marke, über der sie sich in der zweiten Oktober-Hälfte fast durchgängig bewegte.

Der Verlauf des Euro-Bund-Future in dieser Woche

