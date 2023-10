Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Nach robusten Konjunkturdaten in der Vorwoche dreht sich die Marktstimmung diese Woche. So fiel der GfK-Index, der die Verbraucherstimmung in Deutschland misst, um 1,4 Punkte auf minus 28,1 Punkte. Zudem gab die EZB in ihrer vierteljährlichen Umfrage an, dass die Kreditnachfrage sowohl im privaten als auch im Firmenkunden-Sektor im letzten Quartal spürbar zurückging. Unterdessen steigt die vielbeachtete Rendite der zehnjährigen US-Anleiherendite zu Wochenbeginn erstmals seit 2007 über 5 %, fiel jedoch rasch wieder unter diese Marke. Der Euro-Bund-Future bewegt sich im Vorfeld der am heutigen Donnerstag anstehenden EZB-Leitzinsentscheidung mit 127,73 Prozentpunkten auf Vorwochenniveau. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe notiert bei 2,907 %, nachdem sie in der Vorwoche mit 2,945 % etwas höher lag. Mit 3,166 % kann sich die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe weiter über der drei Prozentmarke halten. Vor Wochenfrist lag sie mit 3,118 % leicht tiefer.

