Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

In dieser Woche gab es wieder zahlreiche Konjunkturdaten, die den Druck auf die US-Notenbank erhöhen, um die Leitzinsen weiter anzuheben. Hierzulande gab es eine ähnliche Entwicklung: Der ZEW-Index, welcher die Konjunkturerwartungen von Finanzfachleuten in Deutschland misst, hat sich im Oktober bereits den dritten Monat in Folge verbessert. Auch die US-Einzelhandelsumsätze fielen zuletzt stärker als erwartet aus. In den USA kletterten die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf ein 16-Jahreshoch bei 4,86 Prozent. Der Euro-Bund-Future verliert diese Woche – die Renditen stiegen entsprechend an. In der Vorwoche notierte der Euro-Bund-Future bei 130,10 Prozentpunkten, aktuell stehen 127,45 Punkte auf der Kurstafel. Für die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe geht es von 2,6905% vor Wochenfrist auf 2,945% nach oben. Ebenfalls höher steht die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Vor einer Woche rentierte diese noch bei 2,892%, derzeit liegt die Rendite bei 3,118 %.

Der Verlauf des Euro-Bund-Future in dieser Woche

