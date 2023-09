Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Schwache Wirtschaftsdaten im Euro-Raum und eine weiterhin erhöhte Inflation lassen die Unsicherheit der Anleger hinsichtlich der weiteren Zinspolitik der EZB bestehen. Lange müssen sie allerdings nicht mehr warten, bis Klarheit herrscht. In der kommenden Woche steht die nächste EZB-Sitzung auf dem Tableau, in der Folgewoche trifft sich dann die Fed. Gute US-Wirtschaftsdaten lassen derzeit Raum für weitere Zinsschritte seitens der Fed. Der Euro-Bund-Future fällt diese Woche von seinem Hoch der Vorwoche bei 133,34 Prozentpunkten auf aktuell 131,05 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe steigt diese Woche von 2,52 % auf 2,64 %. Ebenfalls nach oben geht es für die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Diese notierte in der Vorwoche bei 2,634 %, aktuell rentiert sie mit 2,774 %.

Der Verlauf des Euro-Bund-Future in dieser Woche

