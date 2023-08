Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole brachte den Anlegern keine neuen Erkenntnisse zur weiteren Zinspolitik. Allerdings bringen schwach ausgefallene US-Wirtschaftsdaten wieder eine Zinspause seitens der Fed ins Spiel. Am Mittwochnachmittag wurde mit 6,1 % eine höhere Inflationsrate als erwartet für Deutschland veröffentlicht. Heute folgen die Daten für die EU und könnten einen Fingerzeig in Richtung EZB-Zinspolitik bringen. Die Unsicherheit bezüglich des weiteren Vorgehens der Notenbanken zeigt sich am Euro-Bund-Future, welcher in den letzten Handelstagen zwischen 132 und 132,5 Prozentpunkten schwankt. Am Donnerstagvormittag stehen 132,44 Punkte auf der Kurstafel. Die Renditen der Bundesanleihen notieren beinahe unverändert. Für die 10-jährige Bundesanleihe stehen 2,52 % auf der Kurstafel. Die 30-jährige Bundesanleihe rentiert derzeit mit 2,634 %.

Der Verlauf des Euro-Bund-Future in dieser Woche

