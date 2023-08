Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Das vor Wochenfrist veröffentlichte Fed-Protokoll ließ die Anleger mehr oder weniger ratlos zurück. Die US-Notenbanker sind sich demnach weiter uneins über die Ausrichtung ihrer Geldpolitik. Nun richten sich die Blicke nach Jackson Hole. Dort beraten ab Donnerstag die wichtigsten Notenbanker der Welt bei ihrem jährlichen Treffen über die zukünftige Geldpolitik. Am Mittwoch sorgen schwach ausgefallene Einkaufsmanager-Indizes für Rückgänge bei den Anleihe-Renditen. Der Euro-Bund-Future steigt in der Folge auf 133,14 Prozentpunkte, am Montag notierte dieser noch bei 130,50 Punkten. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe gibt von 2,638 % auf 2,469 % nach. Auch für die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe geht es zurück. Vor Wochenfrist rentierte diese bei 2,712 %, aktuell gibt es 2,563 %.

Der Verlauf des Euro-Bund-Future in dieser Woche

